Marks: Největší změna v investičním prostředí za dobu mé kariéry

Šéf investiční společnosti Oaktree Capital Howard Marks hovořil na Bloombergu o tom, že nyní probíhá zřejmě největší změna v investičním světě za dobu jeho dlouhé kariéry. Po období, kdy svět směřoval ke globalizaci a volnému obchodu, nyní přichází výrazné restrikce pro mezinárodní obchod a také izolace Spojených států.



Marks se domnívá, že posledních 80 let po skončení druhé světové války bylo z hlediska ekonomického rozvoje velmi dobrých a jedním z důvodů je právě rostoucí mezinárodní obchod. „Byl to příliv, který zvedal všechny lodě a obchod byl jeho výraznou součástí.“ Jeho roli by měl chápat každý, celosvětové bohatství je maximalizováno v případě, že každý dělá to, co mu jde nejlépe a navzájem obchodují.



„Dobré je, pokud Italové dělají těstoviny a Švýcaři hodinky a navzájem obchodují. Pokud si Italové budou dělat své vlastní hodinky a Švýcaři své těstoviny, lidé v obou zemích na tom budou pravděpodobně o něco hůře. Měli bychom si být vědomi přínosů globalizace. V USA ceny zboží dlouhodobé spotřeby klesly celkem v reálném vyjádření o 40 %, což drželo dole i celkovou inflaci,“ uvedl investor.



Cla zaváděná Američany by měla „držet výrobu doma“, ale těžko si lze představit, že pak bude produkce tak levná, jako když je zboží dováženo, míní Marks. S tím, že kdyby Američané v posledních desetiletích „nekupovali svou elektroniku ze zahraničí, inflace by byla výrazně výše.“ Nyní bude muset dodatečná cla někdo zaplatit, „může to být vláda exportující země, dovážející firmy nebo americký spotřebitel. Příjmy z cel půjdou jako příjem americké vládě a celkově je otázka, zda si společnost přilepší.“



K akciím Marks řekl, že ty v průměru generovaly roční návratnost kolem 10 %, „ale ne, když byl poměr cen k ziskům na 19.“ Takovou návratnost nabízely, když bylo PE kolem 16. V současné době může být podle experta u 19 a historie naznačuje, že pak se dlouhodobější návratnost může pohybovat pod 6 %, „určitě ne na 10 %.“ Ceny jsou tudíž podle Markse stále docela vysoko, nelze tedy čekat vysokou návratnost.



Ke korporátním dluhopisům pak investor řekl, že u nich je zřejmé, jaký výnos je nabízen, jde jen o to zhodnotit, zda firma své sliby skutečně dodrží. Ta má přitom velkou motivaci tak učinit, protože pokud své dluhy nesplatí, vlastníci firmu ztrácí. Z Marksovy zkušenosti pak vyplývá, že „asi 99 % firem dodrží to, co slíbí.“ Nyní na trzích dochází k velkým posunům, posun cen směrem dolů je obecně v pořádku, jde o to, zda dosáhne příliš velkých rozměrů. „Není jediné místo, kam by se šlo podívat a zjistit, zda jsou ceny nastaveny správně. Tak tomu je vždy, je třeba osobně zvažovat celou situaci.“



