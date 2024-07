Marks o investování: Do problémů lidi nedostává to, co neví, ale to, co ví úplně jistě. A není to pravda

Spojené státy se bohužel chovají jako člověk, který má platební kartu s neomezeným dluhovým limitem a který se domnívá, že mu nikdy nepřijde vyúčtování. Na Bloombergu to uvedl Howard Marks ze společnosti Oaktree Capital Management. K tomu dodal, že se všichni shodnou na tom, že existuje určitý bod, kdy už se poměr vládních dluhů k produktu nachází příliš vysoko. Jenže zároveň nikdo neřekne, kde takový bod přesně leží.



Současná americká vláda se podle investora o fiskální disciplínu nezajímá. Dosahuje obrovských rozpočtových deficitů „v době prosperity, a k tomu by docházet nemělo.“ Jak ale bylo uvedeno, „nikdo nemůže říci, kdy se takové chování stává problémem.“ A také „co s tím dělat“. K tomu podle investora nejde americké kapitálové trhy vyčlenit z investičních portfolií. „Lidé, kteří to tak v posledních letech udělali, nyní vypadají dost špatně.“



Marks podle svých slov patří k mnoha lidem, kteří nevědí, kdy se míra zadlužení stává skutečným problémem. „Vždy k tomu cituje Marka Twaina, který říkal, že do problémů lidi nedostává to, co neví, ale to, co ví úplně jistě a není to pravda.“ Na otázku týkající se monetární politiky pak reagoval připomenutím toho, že od roku 2009 do roku 2021 panovalo velmi přívětivé finanční prostředí pro korporátní sektor. Sazby se totiž držely na mimořádně nízkých hodnotách, což se nyní změnilo, a to mění i celkové prostředí.



Podle investora bude prostředí vyšších sazeb přetrvávat delší dobu. Vyšší tlak tak pocítí společnosti s větším zadlužením, jednak totiž poroste jeho cena a také bude nižší dostupnost dluhového financování. Společnost, která si dříve půjčila třeba 900 milionů dolarů za 5 %, tak nyní ve snaze refinancovat tento dluh dostává nabídku na úrovni 500 milionů dolarů za 9 %. Změna prostředí se pak mimo jiné promítne do hospodaření a návratnosti investičních společností včetně fondů soukromého kapitálu. Ty totiž podle Markse ve velkém využívaly vyššího zadlužení k znásobení své návratnosti.



Nové prostředí se dotýká i trhu s komerčními nemovitostmi. K tomu Marks uvedl, že zde je stejně jako jinde otázka, zda již ceny klesly na atraktivní úrovně. Samotný znatelný pokles totiž neznamená, že ceny jsou již pod fundamentálními hodnotami. Větší úvěrovou angažovanost vůči realitnímu sektoru mají přitom podle investora menší banky, pro ty velké vývoj v tomto sektoru nepředstavuje větší riziko.



Zdroj: Bloomberg