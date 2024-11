Inflace v eurozóně stoupá, Francie bojuje o rozpočet, akcie dopoledne jen čeří vodu

Inflace v eurozóně za listopad podle očekávání stoupla na 2,3 procenta. Jádrová inflace zůstala na 2,7 pct, zatímco se čekal drobný nárůst. Data vedou k mírnému poklesu na dluhopisových výnosech v eurozóně a drobnému oslabení eura, jejich efekt zřejmě brzy vyprchá. Čísla nenaznačují bezprostřední problém s růstem cen ani přílišnou dezinflaci v důsledku útlumu poptávky.



Jedním z témat sledovaných na finančních trzích je aktuální francouzský boj o rozpočet. Ten byl plánován jako silně deficitní (asi 5 pct HDP), ale vláda má v parlamentu slabou pozici a bude muset dělat ústupky, jak už naznačil ministr financí. Na navýšení deficitu netlačí svými požadavky jen levice, ale i pravicová RN, která má nyní vládu v hrsti kvůli chystanému hlasování o důvěře. Nová realita "pravicové" politiky v západním světě takto bohužel vypadá, takže nejde o překvapení. Dokonce i na finančních trzích jsou vnímány rozpočtové ústupky jako relativně pozitivní věc ve srovnání s rizikem pádu vlády, který by znamenal velké problémy do konce roku vůbec nějaký rozpočet schválit. Francie na takovou možnost není připravena a musela by situaci řešit nějakým provizorním zákonem. Výnosy francouzských dluhopisů přerušily nárůst a trochu klesly, ale podle nás to důvod k velké radosti není. I méně špatné řešení je pořád špatné, rizikové prémie jsou na vzestupu a britský případ snad už všechny ujistil, že trhy se dokáží náhle otočit zády i k poměrně velké vyspělé ekonomice, když vláda s dluhem přestřelí.

Dnes se na trh vrátí američtí hráči, ale jen ve zkráceném obchodování, které mezi svátkem a víkendem bývá ospalejší. Navíc budou chybět i podstatné zprávy ze zámoří, takže je dost možné, že se závěr týdne odehraje celkem v klidu. Tematicky se mohou vracet spekulace o politice budoucí americké vlády, případně o (ne)snížení sazeb Fedu na blížícím zasedání. Na důležitější impulsy si však investoři budou muset počkat.

Evropské akciové indexy se nacházejí mírně v červeném a od rána vykazují minimální pohyb. Americké futures naznačují, že by Wall Street růstem o pár desetin procenta mohla stahovat evropský náskok ze včerejška. Poměrně citelný pokles však registrují výnosy amerických dluhopisů, když 10Y splatnost je dole o 6 bps. Eurodolar se aktuálně obchoduje na 1,0565.

Zlato zrána poskočilo výš a roste skoro o procento, ropa naopak dnes klesá. Koruna zůstává u nevýrazného obchodování poblíž 25,27 za euro.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2702 -0.0304 25.2894 25.2564 CZK/USD 23.9170 -0.1148 23.9470 23.8570 HUF/EUR 412.2266 -0.5674 415.1703 412.0113 PLN/EUR 4.3028 -0.1081 4.3091 4.3010

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6510 0.0458 7.6597 7.6345 JPY/EUR 158.6840 -0.7868 159.9726 158.2527 JPY/USD 150.1890 -0.8915 151.5050 149.5350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8324 0.0709 0.8327 0.8305 CHF/EUR 0.9304 -0.1395 0.9328 0.9300 NOK/EUR 11.7050 0.1699 11.7085 11.6456 SEK/EUR 11.5208 -0.0893 11.5398 11.5066 USD/EUR 1.0566 0.1042 1.0597 1.0552

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5368 -0.0780 1.5390 1.5316 CAD/USD 1.4001 -0.0999 1.4014 1.3981