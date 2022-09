Tři věci, které sledovat v rozhodnutí Fedu

Americká centrální banka zahajuje dvoudenní rozhodování o sazbách a její oznámení by po dramatickém týdnu na akciových i dluhopisových trzích mohlo nastavit tón i pro zbytek roku, napsal server Morningstar. Tyto tři věci podle něj stojí za to ve středečním oznámení Fedu sledovat.



1. Další velký hike



Základní úroková sazba, kterou stanovuje Fed pro pro mezibankovní trh, se po zatím posledním zasedání v červenci nachází v pásmu 2,25 až 2,50 procenta. Na začátku roku byla takzvaná federal funds rate v blízkosti nuly. Tempo jejího zvyšování je nejrychlejší za poslední čtyři dekády, Fedu ale jako by to nestačilo. Trhy po datech o americké inflaci z minulého týdne očekávají další zvýšení cílové sazby o tři čtvrtě procentního bodu do pásma 3,00 až 3,25 procenta.

Měnící se očekávání pro zářijové nastavení klíčové americké úrokové sazby ukazuje graf níže:

Sazbu Federal Funds Rate stanovuje měnový výbor FOMC pro mezibankovní trh, odvíjí se od ní úvěrování na denní bázi. Sazba má podobu intervalu, Fed ji naposledy zvýšil v červenci o 0,75 procentního bodu. Zvýšení úrokové sazby zdražuje úvěry a snižuje poptávku. To pomáhá zpomalovat inflaci, zároveň ale oslabuje hospodářský růst.



2. Dot Plots



Otázkou pro trhy je ale předevšímto, jak vysoko ještě sazby půjdou, než si Fed udělá přestávku, nebo je začne dokonce snižovat. Nápovědu může ukrývat graf, kterému Wall Street říká „dot plots“.

Dot plots odráží prognózy jednotlivých představitelů americké centrální banky, pokud jde o ekonomiky a úrokové sazby. Takto vypadaly k měnovému jednání ze dne 15. června:

Zdroj: Bloomberg

Tyto prognózy plně nestanovují, kam se měnová politika bude ubírat, určitý směr by z nich ale investoři mohli být schopni vyčíst. V centru zájmu budou tedy především dot plots pro hlavní úrokovou sazbu.



Podle Jana Navruziho z NatWest Markets by dot plots mohly ukázal pro konec roku číslo kolem 4,125 % a pro příští rok 4,50 %. „Jakmile se stane, mají trhy sklon toto nacenění sledovat.“



3. Prognóza inflace

Oznámení Fedu se bude točit kolem prognózy inflace, kterou dnes předseda Fedu Jerome Powell představí. Důležitou otázkou mimo jiné je, jak bude Fed charakterizovat nejnovější inflační report. Podle analytiků spočívají problémová místa indexu spotřebitelských cen v nákladech, jako je nájemné nebo zdravotní péče, kde se změny obvykle odehrávají pomaleji. Dále je otázkou, jak moc Fed věří, že se inflace bude ubírat k jeho 2procentnímu inflačnímu cíli.

Důležitý bude také pohled Fedu na mzdové tlaky. Fed je na růst mezd silně zaměřený, ten je přitom pořád vysoký, upozornila Kathy Jones ze společnosti Charles Schwab. Jestliže je tedy smyslem destrukce poptávky, bude podle ní růst mezd muset zpomalit.

Data o růstu spotřebitelských cen v USA z minulého týden zarazila spekulace, že nákladové tlaky v největší světové ekonomice už dorazily na vrchol. Podle mediánového odhadu analytiků oslovených Bloombergem zvedne Fed úrokové sazby ve středu potřetí za sebou o tři čtvrtě procentního bodu. Dva z 96 oslovených analytiků počítají s hikem o celý procentní bod.

Na změnu měnové politiky v USA reagují nejcitlivěji americké státní dluhopisy s dvouletou splatností. Tyto papíry také současnému výprodeji v dluhopisech dominují. Výnos amerických dvouletých státních dluhopisů v úterý stoupl až o pět bazických bodů na 3,99 procenta (viz graf níže). Letos je zatím vyšší o tři procentní body a roční nárůst by pro ně mohl být největší od roku 1994.

Rozšířil se také rozdíl mezi dvou a desetiletými americkými výnosy, a to až na 48 bazických bodů.

Reálný výnos desetiletých amerických státních dluhopisů, který zhruba ukazuje, kolik tyto papírou nesou po očištění o vliv inflace, stoupl v úterý na úroveň, kde byl naposledy v roce 2011. Právě to je podle Bloombergu znepokojivé pro akciové trhy. Když se Fed během nedávné dekády oddával dodávání levných peněz na trhy, byly reálné výnosy v záporném pásmu a pomáhaly rizikovějším aktivům v jejich cestě nahoru.

Data banky Citigroup ukázala, že v prognózách ziskovosti amerických firem během posledních 15 týdnů převážila zhoršení nad zlepšeními. Se svými varováními pro zisky a akciové valuace už přišli také analytici společností Goldman Sachs a Morgan Stanley.

Zdroje: Morningstar, Bloomberg