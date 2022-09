Plyn se pohybuje nejníže od července. Připlul první LNG pro Česko. Předpověď horšího počasí ale trh netěší

Ceny zemního plynu pro evropský trh se pohybují na nejnižších hodnotách od konce července. Nizozemský kontrakt s dodávkou v příštím měsíci se dopoledne v Amsterodamu dokázal podívat i pod 170 EUR za MWh a v pondělí se vypořádal na nejnižších hodnotách od 25. července. Politici se před blížící se zimou snaží odvrátit hlubší energetickou krizi na starém kontinentu. Trh se ale i vzhledem k předpovědi chladnějšího počasí dnes dnes zatím vyvíjí smíšeně.

Probíhající energetická krize přivedla ekonomiku regionu na pokraj hospodářské recese. Evropská komise už navrhla vyšší zdanění energetických firem, povinné omezení spotřeby elektrické energie v nejvytíženějších hodinách a zvýšení likvidity na trhu s energiemi.

Vlastní kroky podnikají i jednotlivé vlády.

Německá vláda, která už podle agentury Bloomberg odepisuje Rusko jako spolehlivého dodavatele, vyčlenila dalších 2,5 miliardy eur na nákupy zkapalněného zemního plynu. V úvěrových linkách tak přistálo dohromady už 15 miliard EUR a Berlín je bude uvolňovat v tranších. Nové dohody o dodávkách by kancléř Olaf Scholz mohl oznámit během návštěvy Blízkého východu.

Nizozemsko se chystá představit podporu domácnostem, v balíku je zhruba 16 miliard eur. Mezitím připlula do nizozemského přístavu Eemshaven první loď s nákladem LNG pro Česko, uvedl a tuzemské ministerstvo průmyslu a obchodu. LNG pochází od společnosti Cheniere. Gaslog Georgetown přivezla náklad odpovídající 100 milionům kubických metrů v plynném skupenství.

„Další dva tankery s plynem určeným pro Česko připlují během října a následně budeme pokračovat tempem dvě až tři lodě měsíčně,“ uvedl generální ředitel Daniel Beneš. Jde podle něj o významný krok pro energetickou bezpečnost České republiky a pojistku pro případ, že by do Česka přestal téct plyn od jiných dodavatelů.

V Eemshaven zakotvila první loď s #LNG pro Česko. Ve @SkupinaCEZ pokračujeme rychlým tempem, abychom na zimu zajistili dostatek plynu. Další dva tankery dorazí v říjnu. Je to důležitá pojistka pro případ, že by do ČR přestal téct plyn od jiných dodavatelů. https://t.co/Zkv22swL44 pic.twitter.com/uLU6b5bsuv