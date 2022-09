Vyplatí se už kupovat britská aktiva ve výprodeji?

Britské dluhopisové trhy i libra tento týden zamířily šipkou dolů, když investoři reagovali na prohlášení nové vlády o fiskální politice. Někteří analytici se ale nyní domnívají, že se objevují příležitosti k nákupu.



Výnosy britských dluhopisů míří na nejprudší měsíční pokles minimálně od roku 1957, zatímco libra v pondělí klesla vůči dolaru na historické minimum. Bank of England byla ve středu nucena zasáhnout na trhu dluhopisů programem dočasného nákupu, aby zastavila kapitulaci na dlouhodobých dluhopisech, která by ohrozila penzijní fondy a hypotéky. To by podle centrální banka znamenalo materiální riziko pro finanční stabilitu.



Viraj Patel, hlavní stratég společnosti Vanda Research, řekl, že příštích několik týdnů bude pro investory, kteří zvažují, zda se vrátit na britské trhy, kritických. On sám ale o tom zatím neuvažuje. „Před šesti dny pro mě libra nebyla žádný problém. Sledoval jsem řadu jiných měn,“ řekl Patel. Dodal, že pád měny i britských dluhopisů je vyslovením nedůvěry vládnímu fiskálnímu balíčku a obav, odkud má v prostředí vysokých a dále rostoucích krátkodobých úrokových sazeb přijít udržitelný růst. „Myslím, že některé z těchto obav jsou do jisté míry přehnané, ale nemyslím si, že by v tuto chvíli někdo chtěl zasáhnout a kupovat podhodnocená britská aktiva,“ řekl. "Za tři měsíce bychom mohli vést jinou konverzaci, protože libra je extrémně levná. Myslím, že to je jeden z případů bouře před klidem."



I na britském akciovém trhu probíhaly v nedávných seancích výprodeje, i když ne hlubší než na trzích v celé Evropě kvůli obavám z agresivnějšího utahování měnové politiky ze strany centrálních bank a zpomalení růstu. Alan Custis, šéf pro britské akcie u společnosti Lazard Asset Management, ve čtvrtek pro CNBC řekl, že všeobecný výprodej v důsledku ekonomických turbulencí „svým způsobem nabízí určité příležitosti“ na britských blue chips se zahraničními zisky, které těží z poklesu libry.

Akcioví analytici pozorně sledují dluhopisy

Britské dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti zaznamenaly v posledních dnech historickou úroveň volatility, kdy se ceny po počátečním kolapsu opět zvýšily po oznámení Bank of England, že bude dva týdny kupovat dlouhodobé dluhopisy a že odloží plánované prodeje dluhopisů na 31. října.

Custis řekl, že akcioví analytici bedlivě sledují volatilitu na dluhopisových trzích kvůli náznakům, kam se pravděpodobně budou úrokové sazby ubírat. „Trh nyní očekává, že úrokové sazby půjdou směrem nahoru k 6 %. Minulý týden před touto situací jsme si mysleli, že vrchol bude asi na 3,75, možná 3,5 % a že inflace možná vyvrcholí v říjnu nebo listopadu tohoto roku kolem 11 %. Nyní nevíme, kam libra půjde a ani jak inflační může být slabá libra pro ekonomiku,“ řekl Custis.

„Stabilita na dluhopisovém trhu je z těchto důvodů velmi důležitá, protože nám může dát určitý náznak toho, kde nakonec mohou úrokové sazby skončit, a to bude mít samozřejmě velký dopad na sazby hypoték a spotřebitelské výdaje, všechno je to propojené. Takže ano, sledujeme trh s dluhopisy stejně jako akciový trh.“



Britský akciový index FTSE 100 je známý svými dividendovými výnosy pro investory, ale s rostoucími výnosy dluhopisů se atraktivita dividendových akcií snižuje, uznal Custis, ale zdůraznil, že 45 % dividend vyplácených společnostmi na indexu se platí v dolarech, což je do jisté míry ochraňuje. To by také mohlo vysvětlovat, proč měl širší index FTSE 250 tvrdší průběh než jeho vrstevník s velkou kapitalizací.

Analytici tvrdí, že ústředním bodem výhledu do blízké budoucnosti je, aby ministr financí Kwasi Kwarteng znovu obnovil důvěru poté, co před pátečními kontroverzními oznámeními opomenul prognózu britského nezávislého Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR). Kwarteng slíbil podrobnější plán implementace 23. listopadu, zatímco Bank of England se sejde už 3. listopadu, aby zhodnotila dopad fiskálních oznámení a určila rozsah dalšího zvyšování úrokových sazeb. „Myslím, že potřebujeme, aby se OBR, Bank of England a ministr sešli a znovu obnovili finanční obezřetnost a cíl snížit poměr dluhu k HDP – i když jsme v tuto chvíli v poměrně silné pozici,“ řekl Custis a dodal, že společné listopadové prohlášení by bylo pro trhy pozitivním signálem.

Ačkoli někteří analytici zdůraznili, že má Velká Británie stále silné fiskální základy, mnozí se zdráhají naskočit zpět, dokud se dým nerozplyne. Seema Shah, hlavní globální investiční stratéžka společnosti Principal Global Investors, uvedla, že investoři posuzují, zda si Spojené království vedle jiných rozvinutých ekonomik stále drží pozici dlouhodobě atraktivní investiční destinace. "Zatímco pro USA je to v příštích 10 letech, myslím si, jednoznačné ano - akcie budou vyšší než dnes. Pro Spojené království je pravděpodobně větší otázkou, o kolik vyšší budou, a zda opravdu věříme, že bude Spojené království místo, kam chceme vložit své peníze."



Zdroj: CNBC