Trussová obhajuje ekonomický plán, který potopil libru. Jiní ho kritizují

Británie čelí velmi obtížnému ekonomickému období a vláda musela zahájit okamžité kroky k nastartování hospodářského růstu. Stanici BBC to dnes řekla britská premiérka Liz Trussová, která tak obhajovala plánované snížení daní a soubor dalších opatření, jež mají v Británii pomoci zmírnit nejhorší krizi životních nákladů za desítky let.

Britská vláda chystá soubor opatření, která mají v zemi podpořit hospodářský růst a pomoci domácnostem. Součástí pomoci jsou miliardové daňové škrty, největší od roku 1972, a dotace zhruba 60 miliard liber (1,7 bilionu Kč), které mají snížit účty za plyn a elektřinu pro domácnosti a podniky. Plán vládních daňových škrtů vyděsil trhy a způsobil pád britské libry.

Trussová uvedla, že je připravena přijmout obtížná rozhodnutí, aby pomohla domácnostem a podnikům překonat zimu, která podle ní bude velmi náročná. Podle premiérky je třeba dělat, co je správné, i když se najdou lidé, kteří jsou proti její strategii. Potíže, které má Británie, jsou navíc podobné těm, kterým kvůli ruské invazi na Ukrajinu čelí i jiné země, dodala ministerská předsedkyně.

Podle Trussové však není v tuto chvíli čas na změnu kurzu a vyšší daně by Británii do recese uvrhly mnohem pravděpodobněji.

Jiní ale nesouhlasí.

Bývalý guvernér britské centrální banky Mark Carney dnes vládu Trussové obvinil, že podkopává snahu národních ekonomických institucí, a prohlásil, že za pokles libry a britských státních dluhopisů mohou její fiskální plány. Rozsáhlé daňové škrty jsou podle něj v rozporu se snahou centrální banky dostat inflaci pod kontrolu. Vláda by se sice měla zaměřit na to, aby britská ekonomika rostla rychleji, tyto ambice by se však měly do centra pozornosti dostat až později.



Carney rovněž upozornil, že obavy mezi investory vzbuzuje také chybějící hodnocení britského Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR), který má na starosti dohled nad rozpočtem. "Je důležité, aby (rozpočet) podléhal nezávislé a troufám si říct odborné kontrole," řekl Carney BBC.

Podle Moody’s Investors Service by plán mohl nenávratně poškodit britské veřejné finance a snížit hospodářský růst země. Ke kritice se přidal i Mezinárodní měnový fond (MMF), který ve středu v souvislosti s plány britské vlády uvedl, že nedoporučuje v současné době velké a necílené fiskální balíčky. Ze strany MMF to byla nezvyklá intervence v zemi, která patří do skupiny předních ekonomik světa G7. Podle analytiků vyjádření MMF zdůraznilo vážnost situace, ve které se Británie nachází.

Výkonnost britské měny k dolaru za poslední rok:

Americká ministryně obchodu Gina Raimondo ve středu uvedla, že odhodlání britské ministerské předsedkyně snížit daně hospodářský růst nepodpoří.

Kriticky se k nejnovějším ekonomickým krokům na britských ostrovech vyjádřil také bývalý americký ministr financí Lawrence Summers: “Silná tendence k růstu na straně dlouhodobých sazeb, zatímco měna klesá, je předzvěstí situací, kdy byla ztracena kredibilita,” napsal na Twitteru.

I was very pessimistic about the consequences of utterly irresponsible UK policy on Friday. But, I did not expect markets to get so bad so fast.



A strong tendency for long rates to go up as the currency goes down is a hallmark of situations where credibility has been lost.