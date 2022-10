Jak reagují české akcie na daň z nadměrných zisků: ČEZ propadá, banky drží

"rozdíl mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeným o 20 procent." Větší blábol při představení daně ani zaznít nemohl. Co to je náklady základu daně? Ví někdo, co tím vlastně myslí? Když od základu daně odečtu průměrné náklady za posledních pět let, dostanu na 100% zápornou částku.

Richard Fuld