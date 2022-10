Kombinace mimořádné daně a cenového stropu omezí ziskovost ČEZ, futures jsou dnes červené

Česká vláda navrhla uvalit mimořádnou daň i na výrobce elektřiny a plynu, kteří vytvořily příjmy v roce 2021 vyšší než 2 mld. Kč. Kombinace cenového stropu 180 EUR/MWh pro výrobce elektřiny a mimořádné daně ve výši 60 % výrazně omezí ziskový potenciál v následujících letech. Představitelé Fedu pokračují v roztleskáváni zvyšování úrokových sazeb a zdůrazňují potřebu potlačit inflaci. Credit Suisse se snaží nalézt externího investora, který by vložil peníze do odštěpení jejích divizí poradenství a investičního bankovnictví a futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FSTE 100 -0,3 %, DAX -0,5 %.



Česká vláda navrhla během příštích tří let získat 149 mld. Kč (85 mld. Kč v roce 2023, 39 mld. v roce 2024 a 25 mld. v roce 2025) uvalením daně z mimořádných zisků ve výši 60 % na výrobce elektřiny a plynu, kteří vytvořily příjmy v roce 2021 vyšší než 2 mld. Kč, na banky, které v roce 2021 vygenerovaly čistý úrokový výnos vyšší než 6 mld. Kč, na těžaře fosilních paliv, petrochemické společnosti a velkoobchody s palivy. Aby návrh vstoupil v platnost, musí jej schválit parlament.



Vláda ČR tak potvrdila návrh na 60% daň pro 6 největších českých bank (včetně KOMB, ČS, MONET) z mimořádných zisků v letech 2023-25. Základem této dodatečné daně budou zisky před zdaněním, které jsou o více než 20 % vyšší než průměr za čtyři roky počínaje rokem 2018. Návrh je v souladu s již včera zveřejněnými informacemi.



Ministerstvo financí navrhlo pro 60 % daň z mimořádných zisků v letech 2023-25. Základem pro tuto dodatečnou daň budou zisky před zdaněním, které jsou o více než 20 % vyšší než průměr za čtyři roky počínaje rokem 2018. Kombinace cenového stropu 180 EUR/MWh pro výrobce elektřiny a mimořádné daně ve výši 60 % výrazně omezí ziskový potenciál v následujících letech.



Představitelé Fedu pokračují v roztleskáváni zvyšování úrokových sazeb a zdůrazňují potřebu potlačit inflaci, která se ukázala být nečekaně tvrdohlavá. Pět úředníků, od guvernéra Christophera Wallera až po předsedkyni Clevelandského Fedu Lorettu Mester, vyslalo rezolutně jestřábí zprávy, že inflace je příliš vysoká a že volatilita na finančních trzích je neodradí od zvyšování sazeb. Medián posledních očekávání 19 tvůrců politik je nastaven na další nárůst o 1,25 procentního bodu během jejich dvou zbývajících zasedání v roce, přičemž investoři počítají s pohybem o 75 bazických bodů, až Fed zasedne 1. až 2. listopadu. Prognózy Fedu dále ukazují nárůst o 25 bazických bodů v příštím roce, přičemž politika zůstane na restriktivních úrovních minimálně do roku 2024.



Prezident Joe Biden řekl, že se obává, že hrozby Vladimira Putina o použití taktických jaderných zbraní jsou reálné a mohly by vést k „Armagedonu“. "Nemyslím si, že lze jednoduše použít taktické jaderné zbraně tak, aby to neskončilo Armagedonem," řekl Biden ve čtvrtek v New Yorku. Bidenovy komentáře kontrastují s těmi od poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, který minulý týden řekl, že USA v současné době nevidí náznaky bezprostředního použití zbraní a že tato hrozba je poslední z řady podobných varování, které Putin od začátku invaze v únoru použil.



Credit Suisse se snaží nalézt externího investora, který by vložil peníze do odštěpení jejích divizí poradenství a investičního bankovnictví. Lídři banky se tak snaží dokončit plánovanou revizi. Do těchto divizí patří poradenské týmy a týmy pro uzavírání dohod a finanční divize s pákovým efektem, uvedli zdroje. Banka má údajně zájem o externího investora, který by převzal částečný podíl, poskytl kapitál a pomohl financovat náklady na najímání a udržení talentů. Mezitím analytik z říká, že má hodnotu nejméně 15 miliard dolarů a že její akcie mají stále větší hodnotu, než trh aktuálně oceňuje.



Soudkyně z Delaware zastavil soudní proces proti Elonu Muskovi kvůli jeho neochotě dodržet dohodu o koupi Twitteru za 44 miliard dolarů, což stranám poskytlo více času na dokončení této dohody. Soudkyně řekla, že pokud transakce nebude provedena do 17:00. dne 28. října stanoví, nové termíny v listopadu. Rozhodnutí přináší částečné vítězství Muskovi, který dříve požádal o pozastavení žaloby proti němu před datem soudu 17. října. Muskovi to ale také dává lhůtu, do které musí splnit svou dubnovou dohodu, že zaplatí 54,20 dolaru za akcii – což je závazek, ze kterého se předtím snažil vyvléct.



Britský ministr financí Kwasi Kwarteng ve čtvrtek diskutoval s šéfy britských bank o způsobech, jak zmírnit krizi životních nákladů, včetně poskytnutí více času na platby energií a místních daní. Setkání se uskutečnilo poté, co banky po oznámení ministrova minirozpočtu 23. září stáhly z trhu více než 40 % hypotečních produktů. Od té doby náklady na pětiletou hypotéku poprvé po více než 10 letech překročily 6 %, přičemž dvouletá sazba je nejvyšší za téměř 14 let.