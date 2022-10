Počet předplatných Netflixu opět roste. V rozšířeném obchodování akcie přidávaly až 16 procent

Streamovací lídr přidal ve třetím čtvrtletí 2,41 milionu zákazníků, čímž překonal interní prognózy i očekávání na Wall Street. Rostl přitom ve všech regionech světa a v úterý v dopise akcionářům uvedl, že za aktuálně probíhající období očekává celosvětově dalších 4,5 milionu předplatitelů.



Tržby za třetí čtvrtletí vzrostly o 5,9 % na 7,93 miliardy dolarů, čímž překonaly odhady analytiků. Zisk ve výši 3,10 USD na akcii rovněž překonal odhady a počet platících zákazníků vzrostl na 223,1 milionu. Přestože už neroste tak rychle jako před pár lety, vrátil se zpět na pozitivní trajektorii a opět registruje více zákazníků.



"Díky bohu, že kvartálu snižování jsou za námi," řekl spoluzakladatel a předseda představenstva Reed Hastings během rozhovoru s analytikem Dougem Anmuthem.



Po zveřejnění výsledků rostly akcie Netflixu v rozšířeném obchodování až o 16 % na 278,94 USD. Za letošní rok přitom klesly o 60 %. Reportovaný růst uživatelů Netflixu s sebou po uzavření trhu vytáhl také akcie dalších streamovacích společností, jako je Roku a .





Bohatá nabídka nových programů přilákala ve třetím čtvrtletí miliony nových diváků. Kvartál začal novými epizodami Stranger Things, jednoho z nejpopulárnějších televizních seriálů na světě. také vydal korejský trhák Extraordinary Attorney Woo, filmy The Grey Man a Purple Hearts a kriminální drama Monster: The Jeffrey Dahmer Story.



Netflix ale stále roste nejpomaleji za poslední roky. Jeho zákaznická základna se letos v USA zmenšila. Během prvního pololetí společnost přišla o 1,2 milionu zákazníků, což vedlo investory a partnery k přehodnocení svých investic. "Stále nerosteme tak rychle, jak bychom chtěli," řekl ve stejném rozhovoru finanční ředitel Spencer Neumann.



Z příjmů a výdělků navíc ukusuje rostoucí dolar. sice uvedl, že může odpovídajícím způsobem upravit výdaje za obsah a ceny, ale jeho prognóza tržeb a zisku za čtvrté čtvrtletí zaostala za odhady Wall Street. Společnost odhaduje tržby v tomto čtvrtletí ve výši 7,78 miliardy dolarů, což je méně než 7,98 miliardy dolarů, které předpovídali analytici. Očekává se, že zisk dosáhne 36 centů na akcii, tedy pouhý zlomek z 1,20 dolaru odhadovaného na Wall Street.



Příjmové iniciativy



Hastings a Ted Sarandos, výkonní ředitelé společnosti, nicméně tvrdí, že má spoustu prostoru k růstu. Tato služba představuje asi 8 % televizní sledovanosti v USA a Velké Británii, což jsou dva z jeho největších trhů, a každým rokem svůj podíl na trhu zvyšuje, uvedla společnost v dopise. je navíc ziskový, na rozdíl od streamovacích služeb většiny konkurentů.



Management plánuje zvýšit prodeje tím, že v listopadu představí levnější verzi streamovací služby s reklamou a že příští rok zpoplatní sdílení hesel. Systém předplatného s reklamou hodlá spustit 3. listopadu. Bude k dispozici ve 12 zemích, Česká republika ale mezi nimi zatím není. Reklamy budou dlouhé 15 nebo 30 sekund a budou se vysílat během seriálů a filmů nebo před nimi. Na hodinu v průměru připadne čtyři až pět minut reklamy. Zákazníci za tuto verzi mohou platit 7 dolarů měsíčně, což je méně než polovina nákladů na nejoblíbenější předplatné. Nižší cenová úroveň by mohla pomoci Netflixu snížit počet lidí, kteří službu ruší, nebo oslovit nové zákazníky na trzích, kde se růst zpomalil.



Zatímco investoři dlouho posuzovali na základě počtu zákazníků, které nabírá každé čtvrtletí, společnost se je snaží přimět k tomu, aby uvážili tradičnější finanční metriky, jako jsou příjmy a provozní výnosy. V důsledku toho uvedl, že již nebude poskytovat prognózy předplatitelů.



Zdroj: Bloomberg, ČTK