Úbytek uživatelů Netflix nebyl tak výrazný jak se čekalo, na další kvartál se očekává jejich růst

Americká internetová televize ve druhém čtvrtletí přišla v celém světě o 970.000 předplatitelů. Úbytek byl ale mnohem méně výrazný, než firma dříve předpovídala. Společnost navíc uvedla, že ve třetím čtvrtletí by se měl počet předplatitelů vrátit k růstu. Akcie podniku po zveřejnění čtvrtletních výsledků výrazně posílily.



Firma v dubnu předpověděla, že ve druhém čtvrtletí ztratí dva miliony předplatitelů. Šokovala tak investory a vyvolala pochybnosti ohledně svých dlouhodobých vyhlídek.



V prvním čtvrtletí firma vykázala první úbytek počtu předplatitelů za více než deset let. Nadále však zůstává dominantním hráčem na trhu, na konci druhého čtvrtletí měla téměř 221 milionů předplatitelů. Ve třetím čtvrtletí počítá s nárůstem počtu předplatitelů o zhruba jeden milion.



Čistý zisk společnosti se ve druhém čtvrtletí zvýšil na 1,44 miliardy dolarů z 1,35 miliardy dolarů před rokem. Tržby meziročně stouply o téměř devět procent na takřka osm miliard dolarů.



Společnost nyní plánuje podpořit zájem o své služby nabídkou levnějšího předplatného, v jehož rámci by se divákům zobrazovaly reklamy.