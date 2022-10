Volkswagen se odmítl bavit o tom, zda by jeho lobby mohlo ohrozit investice akcionářů. Ti se brání žalobou

Šest institucionálních investorů tento týden podalo žalobu na německý automobilový koncern . Podnik se totiž na výroční valné hromadě akcionářů odmítl bavit o tom, zda by jeho lobbistické aktivity mohly ohrozit jejich investice. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Žalobu podaly švédské penzijní fondy AP7, AP2, AP3 a AP4, dánský penzijní fond AkademikerPension a britský penzijní fond Church of England Pensions Board. Fondy tvrdí, že lobbistické aktivity uskutečňované prostřednictvím členství v automobilových a podnikatelských sdruženích jsou v rozporu s veřejnými prohlášeními podniku o důležitosti ekologické transformace.



Podle fondů by tento postup mohl koncernu způsobit provozní újmu a uškodit jeho pověsti, což by zasáhlo také jejich investice. Fondy vlastní zhruba desetinu procenta akcií .



Německá automobilka zveřejňuje údaje o svém členství v obchodních sdruženích, podle investorů by však měla také sdělovat, zda jsou cíle těchto sdružení v souladu s plány koncernu v oblasti snižování emisí.



Žaloba bude podle Reuters testem toho, zda mají podniky v rámci německých zákonů právo odmítnout zařadit určitý bod na pořad jednání výroční valné hromady. odmítnutí zdůvodnil tím, že daná záležitost přesahuje kompetence výroční valné hromady.



"Je znepokojivé, že nám bylo upřeno právo akcionářů podílet se na agendě výroční valné hromady. V důsledku toho jsme pocítili potřebu obrátit se na soud, aby tuto šedou oblast korporátního práva v Německu vyjasnil," uvedla Emma Henningsonová z fondu AP7.



Automobilka dnes uvedla, že záležitost nebylo možné na výroční valné hromadě řešit, protože by to zasahovalo do řídících pravomocí představenstva. "Sdílíme názor, že aspekty, které jsou významné pro ochranu klimatu, si při poskytování informací zaslouží ještě vyšší prioritu, a v současnosti zvažujeme různé přístupy," dodala.