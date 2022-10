Volkswagen investuje 2,4 mld. eur do společného podniku s čínským start-upem Horizon Robotics

investuje 2,4 miliardy eur do společného podniku s čínskou firmou Horizon Robotics, která se zaměřuje na umělou inteligenci a automatizované řízení. Německý koncern bude mít v novém podniku, který se bude zabývat softwarem a hardwarem pro samořízená auta, 60procentní podíl. Dřívější zprávy médií a agentur dnes na svém webu potvrdila německá automobilka.



Společnosti budou spolupracovat na vývoji technologie, která dokáže integrovat řadu funkcí pro autonomní řízení do jediného čipu, uvedl v prohlášení.



Softwarová divize Cariad hodlá na čínském automobilovém trhu, který je největší na světě, spojit síly s místní vůdčí firmou na poli umělé inteligence. Podle zdrojů z koncernu má být tento krok ústředním stavebním kamenem v digitalizaci a v čínské strategii největší evropské automobilky.



Společnost Horizon Robotics byla založena v roce 2015. Na svých internetových stránkách uvádí, že dodává mimo jiné společnostem Audi, , Li Auto a SAIC. Investovaly do ní například automobilky BYD či Great Wall a také výrobce čipů . Firma vyvíjí procesory a algoritmy pro funkce automatizovaného řízení a bezpečnost silničního provozu.



Volkswagenu se ve dvou předchozích letech snížil, především vinou čipové krize, podíl na čínském trhu. Nabídka polovodičů se podle odhadů koncernu nyní znovu zlepšuje. Problém představovala ale i zvláštní přání čínských zákazníků na zábavní systémy a další palubní software, která se firmě nedařilo uspokojovat. Nabídku přidruženého vybavení je proto potřeba zlepšovat, konstatovali před časem ve Wolfsburgu. Vyvíjet se ji proto chystají přímo v Číně, aby byli blízko požadavkům zákazníků.



Německá automobilka v Číně realizuje zhruba 40 procent prodejů a polovinu zisku. Drží 75procentní podíl ve společném podniku s JAC Motors, poloviční podíl ve společné firmě s automobilkou SAIC a 40procentní podíl ve společném podniku s výrobcem aut FAW.