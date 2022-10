Blížíme se býčímu trhu na dluhopisech. Akcie jsou z dlouhodobého pohledu na nákup, tvrdí expertka

Dlouhodobí investoři se prostě musí smířit s tím, že krátkodobě bude na trhu vysoká volatilita. Důležité je to, co se stane v delším období. Začínají se přitom objevovat první známky obratu, například na trhu práce. A také nemusíme být daleko od začátku býčího trhu na dluhopisech. Pro Blomberg to uvedla Nancy Daoud ze společnosti Ameriprise Financial.



Začátek býčího trhu na amerických vládních obligacích může podle expertky začít již za několik týdnů. Co ale názor, podle kterého dojde ke strukturálnímu posunu sazeb směrem nahoru, což by mělo důsledky i pro akciový trh? Prostředí dlouhodobě vyšších výnosů by totiž snižovalo valuace akcií. Daoud na to uvedla, že její klienti na takový vývoj reagují, ona sama podle svých slov věří, že Fed bude skutečně dál zvedat sazby a ty se dostanou na vyšší úroveň předtím, než si centrální banka „dá pauzu a bude sledovat další vývoj“.







Trhy ale podle expertky další zvedání sazeb ve svých cenách již odrážejí a to samé může platit o recesi v příštím roce. I tak je ale namístě opatrnost, „nebude to hladká cesta.“ Graf od ukazuje pravděpodobnost recese do jednoho roku implikované cenami na kapitálových trzích (tmavá křivka, světlá ukazuje pravděpodobnost toho, že se americké hospodářství v recesi již nachází):



Zdroj: Twitter



Na otázku týkající se toho, zda trhy nemohou být na svém dně, tudíž zda je dobrý čas na nákup, Daoud odpověděla, že podobné časování trhu nepovažuje za dobrý přístup k investicím. Základem je mít časový horizont a odpovídající plán minimálně pro čtyři, pět let. V takovém případě je nyní dobrý čas na vstup na akciový trh, protože ten letos oslabil přibližně o 25 %. „Pokud investujete dlouhodobě, budete v pohodě,“ dodala Daoud.



Na dotaz týkající se atraktivity evropských akcií reagovala Daoud rezervovaně, podle ní je kontinent ve složité situaci a to samé platí o tamních akciích. Lepší je to podle ní v USA, situace se ale může změnit někdy v polovině příštího roku. V USA je podle expertky pravděpodobně nejlepší zaměřit se na akcie, které generují svým vlastníkům dividendy, a to zejména v segmentu větších společností. Příležitostí pak mohou být i informační technologie, protože ty si prošly velmi výraznou korekcí.



Zdroj: Bloomberg