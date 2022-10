Při recesi klesají akcie v průměru o 32 procent. Většinu těchto ztrát už mají za sebou, otázkou je vývoj zisků

Globální stratég společnosti Invesco Brian Levitt se domnívá, že akciové trhy se vydají na cestu udržitelnějšího růstu až ve chvíli, kdy inflace začne soustavně klesat a na obzoru bude pauza od zvedání sazeb (viz první část rozhovoru zde). Co míní o možné recesi a jejím dopadu na akciové trhy?



Stratég má za to, že americké hospodářství se nachází v útlumu, což by běžně znamenalo uvolnění monetární politiky. K němu ale nyní kvůli pokračující vysoké inflaci nedochází. Levitt nicméně připomněl, že stále jde o prostředí, které se ani zdaleka nepodobá situaci ze sedmdesátých let. Zatímco nyní se inflační očekávání drží kolem 2,5 %, před padesáti lety byla až na 10 %.



Levitt pokračoval s tím, že kdyby byl ve vedení Fedu a viděl by, že očekávání na dluhopisových trzích počítají se znatelným poklesem inflačních tlaků, ptal by se sám sebe, proč tak razantně utahovat a posílat ekonomiku do kontrakce. „Nezáleží ale na tom, co si myslím, Fed udělá to, co bude chtít,“ dodal expert. Vanda Research v následujícím grafu porovnává současný cyklus zvedání sazeb s těmi předchozími. Je zřejmé, že růst sazeb je nyní mimořádně prudký a Vanda k tomu dodává, že sazby mohou na svém vrcholu zůstat delší čas:



Zdroj: Twitter



Americká ekonomika podle Levitta míří k recesi, ukazuje na to silný dolar a inverze výnosové křivky. Co to znamená pro akciové investory? Stratég poukázal na to, že v historii v podobných případech akciový trh oslaboval v průměru asi o 32 %. To ale znamená, že velkou část těchto ztrát mají již akcie v tomto cyklu za sebou. Korekci přitom doposud táhl zejména pokles valuací, podle experta je nyní otázka, jak se budou vyvíjet zisky obchodovaných společností.







„Valuace klesly kvůli rostoucím sazbám a jsou nyní atraktivnější,“ uvedl Levitt. Pokud by pak zisky firem v indexu S&P 500 korigovaly o 10 – 15 %, dostaly by se zhruba na 180 – 190 dolarů na akcii. Jestliže se pak někdo domnívá, že je odpovídající za ně platit ceny na úrovni jejich dvacetinásobku, nachází se trh nyní na své férové hodnotě. Pokud by ale inflační tlaky přetrvávaly déle a delší by byla i recese, akcie by asi ještě oslabily, popisoval stratég svůj pohled na další dění.



„Akciový trh většinou dobře odhaduje další vývoj,“ míní stratég. Takže určitý ekonomický útlum již v cenách akcií odražený je. Pro dlouhodobé investory už ale na trhu může existovat příležitost i nyní, přestože trh ještě může čekat nějaké oslabení, míní Levitt.



Zdroj: Yahoo Finance