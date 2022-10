Podle průzkumu BofA vyhlásily trhy kapitulaci. Akciová rally přijde až příští rok

Sentiment ohledně růstu akcií a globální ekonomiky v průzkumu mezi správci fondů ukazuje na plnou kapitulaci. Cesta k růstu akcií by se tak mohla otevřít v příštím roce.

Měsíční globální průzkum mezi manažery fondů „křičí makrokapitulace, kapitulace investorů, začátek politické kapitulace,“ napsali v úterním komentáři stratégové pod vedením Michaela Hartnetta. Očekávají, že akcie dosáhnou dna v první polovině roku 2023 poté, co se Fed konečně odkloní zvyšování úrokových sazeb.





"Likvidita trhu se výrazně zhoršila," uvedli stratégové s tím, že investoři drží 6,3 % svých portfolií v hotovosti, což je nejvíce od dubna 2001, a že čistých 49 % účastníků je na akciích „podvážených“, podle průzkumu mezi 326 manažery fondu s 971 miliardami USD pod správou, který byl proveden od 7. do 13. října. „Zatímco akciový trh byl až do minulého měsíce vůči bezútěšnému sentimentu imunní, už začal lépe odrážet pesimismus investorů,“ napsal Hartnett.



Téměř rekordní počet dotázaných uvedl, že v příštích 12 měsících očekává slabší ekonomiku, zatímco 79 % jich předpovídá, že inflace ve stejném období klesne. 83 % investorů očekává, že se globální zisky v příštích 12 měsících zhorší. 91 % jich uvedlo (a zároveň nejvíce od globální finanční krize), že je nepravděpodobné, že by se globální zisky korporací v příštím roce zvýšily o 10 % a více, což je podle stratégů znamení, které naznačuje další pokles oproti odhadům trhu ohledně zisků firem na indexu S&P 500.





V absolutním vyjádření jsou investoři nejvíce býčí na hotovosti, zdravotní péči, energetice a základní spotřebě. Nejvíce medvědí jsou naopak v případě akcií, zejména akcií Spojeného království a eurozóny, a také dluhopisů. Nejčastěji se obchodují dlouhé pozice na americké dolary, krátké pozice na evropské akcie, dlouhé pozice na ESG aktiva a ropu, krátké pozice na rozvíjející se trhy, zejména čínské dluhopisy a akcie, a také krátké pozice na britské dluhopisy a akcie.



Zdroj: Bloomberg