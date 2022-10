Index DAX může přijít o jednoho z velikánů. Linde uvažuje o odchodu z frankfurtské burzy

Hlavní německý akciový index DAX by mohl přijít o svého největšího člena podle tržní hodnoty. Plán na stažení akcií z frankfurtské burzy podpořilo představenstvo původem německého producenta plynů Linde. Pokud ho schválí také akcionáři, vytvoří Linde novou holdingovou společnost, která se bude obchodovat na newyorské burze NYSE. Investoři by obdrželi jednu akcii nové společnosti za každou jednu, kterou vlastní. Akcie firmy klesly dnes ve Frankfurtu nejvíce za déle než dva roky.

Cenný papír je v současnosti listovaný duálně, podle generálního ředitele Snajiva Lamby ale snížení počtu burz, kde se obchoduje, pomůže zjednodušit situaci. Současný duální listing podle něj také drží zpátky valuaci tohoto titulu. Nová holdingové společnost by se jmenovala Linde a obchodovala by se pod stejným tickerem, oznámila dnes firma.

Pro frankfurtskou burzu by to ale byla rána. DAX by tím přišel o svého největšího konstituenta podle tržní kapitalizace. Kromě toho by zase o trochu oslabila vazba společnosti na Německo, kde byla Linde před více než 140 lety založená. V říjnu 2018 se ale spojila s americkým konkurentem Praxair a ústředí firmy se přesunulo jinam.

Deset největších členů indexu DAX podle tržní hodnoty:

Zdroj: www.boerse-frankfurt.de

Akcie Linde se dnes ve Frankfurtu propadly až o 7,9 procenta, což je pro ně největší intradenní propad od prvních dní globální pandemie Covid-19 v březnu 2020. Od začátku roku klesly zatím zhruba o desetinu, což dává Linde tržní hodnotu zhruba 138 miliard eur, ukazují data Bloombergu. O více než 1 procento titul klesal v newyorském premarketu.

Podle analytika Markuse Mayera ze společnosti Baader Helvea může delisting dostat akcii dočasně pod tlak. Akcie by totiž mohli prodávat ti podílníci, kteří nechtějí investovat do amerických cenných papírů. I tak ale podle tohoto analytika zamýšlený krok dává smysl a valuaci firmy by z dlouhodobého hlediska mohl pomoci.

Linde je globálním lídrem ve výrobě technických plynů, který působí ve více než 100 zemích světa. Někdejší fúze s Praxair ovšem nebyla snadná. Firmy musely překonat hlasitý nesouhlas odborů, pochybnosti akcionářů a tvrdé podmínky regulátorů.

Zdroje: Bloomberg, www.boerse-frankfurt.de, Linde

Foto: Linde