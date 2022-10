Tržby i zisk Applu překonaly odhady, za očekáváním ale zaostal prodej iPhonů

Americká technologická společnost ve čtvrtém čtvrtletí finančního roku 2022 zvýšila tržby meziročně o osm procent na rekordních 90,1 miliardy dolarů (2,2 bilionu Kč). Firma to uvedla ve svém sdělení. Slabší, než se čekalo, byl ale prodej chytrých telefonů. Kvůli nejisté situaci společnost nevydala oficiální výhled na první fiskální kvartál. Její akcie po skončení obchodování ztrácely zhruba procento.



Čistý zisk se zvýšil z 20,55 miliardy na 20,72 miliardy dolarů. Činil 1,29 dolaru na akcii, což překonalo průměrný odhad analytiků oslovených společností Refinitiv 1,27 dolaru. Tržby analytici odhadovali na 88,9 miliardy dolarů.



Prodej iPhonů za firemní fiskální čtvrté čtvrtletí vzrostl z 38,9 miliardy na 42,6 miliardy dolarů. Analytici z Wall Street ale podle Refinitivu očekávali prodej 43,21 miliardy dolarů. v září jako obvykle uvedl na trh novou generaci iPhonu, tentokrát to však bylo o týden dříve než v roce 2021.



Globální trh chytrých telefonů se za právě skončené čtvrtletí podle údajů společnosti Canalys snížil o devět procent. Letos je to třetí pokles v řadě.



Prodej počítačů Mac se zvýšil z 9,2 na 11,5 miliardy dolarů, protože firma letos v létě představila přepracované notebooky MacBook Air a MacBook Pro. Tento týden se začaly prodávat nové tablety. Tržby za iPady ale ve čtvrtletí, které skončilo v září, klesly z 8,25 miliardy na necelých 7,2 miliardy USD.



Akcie Applu v počáteční reakci na čísla klesly až o pět procent. Později však už ztrácely jen necelé procento.