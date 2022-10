Morgan Stanley: Minimální pozice na akciích

Pokud v současné době trhy rostou, prodáváme a naše pozice na akciích jsou možná nejnižší v historii. Zprávy mířící na akciový trh jsou i nadále špatné, dokud se to nezmění, budeme držet defenzivní pozice. Tak na CNBC shrnul svůj pohled Chris Toomey z Private Wealth Management. Dodal, že důležitá je samozřejmě cena akcií, jestliže klesne dostatečně, akcie bude kupovat.



Toomey souhlasí s názorem stratéga Morgana Stanley Wilsona, podle kterého by si akcie mohly do konce roku projít obdobím růstu. Toomey totiž vnímá, že na trhu je nyní velmi negativní sentiment a v takovém prostředí podle něj stačí málo, aby se ceny pohnuly směrem nahoru. K tomu podle experta již nějaký čas platí, že výnosy desetiletých obligací jsou pro americké akcie dobrým vedoucím indikátorem – viz následující graf:





Zdroj: CNBC



Toomey má za to, že výnosy dlouhodobějších dluhopisů nyní poněkud přestřelily a i to by mohlo vést k „další rally na medvědím trhu“. V dalších měsících pak bude pro akcie významný vývoj ziskovosti obchodovaných firem. Expert připomněl, že očekávané zisky letos již znatelně klesly. přitom nyní pro rok 2023 předpovídá zisky ve výši 212 dolarů na akcii. A to je asi o 20 % níž než konsenzus.



Pokud se někdo domnívá, že valuace amerického trhu dnes leží nízko a akcie jsou levné z pohledu PE a PEG, tak tento názor padá, pokud se zisky výrazně zhorší. K tomu Toomey dodal, že podle jeho společnosti k tomu skutečně dojde a poměry cen k očekávaným ziskům, které jsou ale příliš vysoké, nejsou příliš relevantní.

Na rozdíl od akcií jsou podle experta zajímavé třeba krátkodobé dluhopisy. Vnímá však obavy z nedostatečné likvidity na dluhopisových trzích. Neradí tak nikomu, „aby si hrál na hrdinu“ a ve velkém investoval třeba do korporátních obligací. I proto, že se zatím nedostavilo takové množství defaultů a bankrotů, které jsou obvyklé pro tuto fázi cyklu.



Zdroj: CNBC