Amazon očekává tržby slabší, než se odhadovalo, akcie ztrácejí 19 procent

Největší světový internetový prodejce předpokládá, že ve čtvrtém čtvrtletí budou čisté tržby činit 140 až 148 miliard dolarů . Analytici v anketě společnosti Refinitiv očekávali tržby 155,15 miliardy dolarů . se obává, že zisk by v období svátků mohly snížit vysoké náklady na práci i na dodávky.Společnost ve třetím čtvrtletí vykázala ztrátu 2,9 miliardy dolarů . To je podle údajů IBES společnosti Refinitiv hluboko pod průměrným odhadem oslovených analytiků, kteří v anketě udávali zisk 2,2 miliardy dolarů Nový generální ředitel Andy Jassy musí kvůli vysoké inflaci a polevující poptávce důsledně kontrolovat náklady. v posledních měsících zpomaloval otevírání skladů a byl zdrženlivý při obsazování některých otevřených pozic. Firma oznámila, že do konce roku ukončí svou virtuální zdravotnickou službu, a omezuje dlouho propagované úsilí o doručování zboží prostřednictvím malých autonomních aut.