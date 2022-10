Opatření EU proti vysokým cenám energií zahrnou společné nákupy i korekce zdražení. Zastropování má několik podmínek

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se dnes nad ránem shodli na opatřeních proti vysokým cenám energií. Po zhruba desetihodinovém jednání to oznámil předseda Evropské rady Charles Michel. Série dohodnutých kroků má podle něj snížit ceny energií, zajistit bezpečnost dodávek a omezit spotřebu. Lídři podpořili dobrovolné společné nákupy plynu či mechanismus cenové korekce v případě mimořádného zdražení. Případné zastropování ceny plynu, na něž mají členské země stále různé názory, spojil summit se splněním několika podmínek.



"Pevně věřím, že výsledky této dohody pocítíme velmi brzy," prohlásil Michel po jednání.



Debata šéfů členských zemí vycházela z úterního návrhu Evropské komise, která s cílem zmírnit současnou energetickou krizi navrhla mimo jiné zahájit společné nákupy plynu, vytvořit mechanismus nouzového omezení ceny plynu nebo přijmout pravidla solidarity mezi členskými zeměmi. Lídři se shodli na podpoře všech tří bodů a vyzvali komisi, aby urychleně přišla s konkrétními řešeními všech tří bodů. Kolektivní nákupy plynu mají být podle nich dobrovolné s výjimkou plnění 15 procent objemu plynových zásobníků, jehož se mají týkat povinně.



Dohodu komplikoval zejména spor o stanovení maximálních cen plynu, které požaduje většina unijních států, mají však o něm často různé představy. Zejména Německo pak cenový strop stále odmítá. Lídři nakonec jeho případné zavedení podmínili předcházející analýzou finančních dopadů a tím, že nepovede ke zvýšení spotřeby plynu. Splnění těchto a dalších stanovených podmínek může podle odhadů unijních činitelů jeho uvedení do praxe výrazně oddálit.



Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové lídři během summitu hovořili o dvou různých variantách cenového stropu. Jeden by se týkal plynu využívaného k výrobě elektřiny, druhý virtuálního uzlu Title Transfer Facility (TTF), který je pro ceny plynu v EU rozhodující.



Lídři také chtějí, aby EU zkraje příštího roku stanovila nový referenční cenový index plynu, který by lépe odpovídal současné situaci na trhu než právě TTF. Ten je podle nich reprezentativní pro plyn proudící potrubím, v současnosti však již v Evropě převládá zkapalněný plyn LNG.



"Nyní máme velmi dobrá vodítka, abychom dále pracovali na otázce cen energií," prohlásila von der Leyenová. Komise podle ní představí své návrhy ministrům energetiky příští úterý.