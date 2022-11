Rozbřesk: Nižší výrobní inflace v USA tlačí výnosy dolů, česká výrobní inflace zvolňuje také

Nižší americká výrobní inflace včera poskytla dluhopisům i akciím novou vítanou vzpruhu. Dařilo se zejména růstovým (technologickým) akciím, které jsou citlivé na pohyby úrokových sazeb - index Nasdaq povyskočil o necelých 1,5 %, což byl čtvrtý růst v řadě (kumulativně impresivních +9,7 %). Na dluhopisových trzích se více daří delším splatnostem - výnos desetiletého dluhopisu poklesl o 8,4bps, což vedlo k dalšímu zploštění americké výnosové křivky. Rozdíl mezi desetiletým a dvouletým výnosem se propadl o další více než 3bps a spadl na -57,5bps - americká křivka je nejvíce invertovaná od roku 1982.



Hlavním důvodem pro optimismus na trzích byla nižší výrobní inflace za říjen, která následovala po nižší spotřebitelské inflaci. Dynamika výrobních cen poklesla na 8,0 % (8,3 % očekávání), což jsou nejnižší čísla od července 2021. Z pohledu trhů ovšem bude klíčové, zda dynamika inflace v USA bude polevovat i v dalších měsících nebo zda se bude opakovat situace z léta, kdy po slabší červencové inflaci následovaly rychlejší růsty cen v nadcházejících měsících.



Americká inflace byla klíčovým motorem dění na středoevropských trzích včetně Česka. Jednak nižší americká inflace přispěla k výraznému poklesu delších výnosů také na českém trhu - výnos desetiletého dluhopisu poklesl za poslední týden skoro o jeden procentní bod (i kvůli výraznějšímu poklesu domácí inflace). Současně nižší americké výnosy a slabší americký dolar hrají do karet také všem středoevropským měnám - zeslabují chuť vsadit si proti koruně nebo zlotému (půjčit si v koruně a uložit peníze do dolarů).



Dnes na českém trhu přitáhne pozornost také výrobní inflace. Výrobní ceny v říjnu meziročně rostly o 24,1 % oproti zářijovým 25,8 %. Meziměsíčně inflace zpomalila na +0,6 % ze zářijových +1,2 %. Nepřekvapila sice tak jako spotřebitelská, ale její zvolnění může to u dluhopisů s delšími splatnostmi udržet dobrou náladu. V Česku ovšem předpokládáme, že spotřebitelská inflace (CPI) půjde kvůli konci úsporného tarifu a dalšímu zdražování elektřiny a plynu pro domácnosti (ke stropům) ještě vzhůru. Současně by její odeznívání v roce 2023 mělo být pozvolné (dvojcifernou inflaci čekáme v celém prvním pololetí).





*** TRHY ***



Koruna

Nálada na české koruně zůstává relativně pozitivní a česká měna se drží v okolí 24,30 EUR/CZK. Hlavním důvodem jsou nižší říjnová inflační čísla, která tlačí dolů americké výnosy a oslabují dolar. Zatím zůstáváme relativně skeptičtí k tomu, že by tento optimismus mohl na trzích vydržet delší dobu (trvale). Dnes bude hlavním domácím číslem výrobní inflace.



Regionální Forex

Zatímco růst maďarského HDP ve třetím čtvrtletí tohoto roku kopíroval český výsledek (mezikvartální pokles o 0,4 %), tak polská ekonomika překvapila robustním růstem. Polský HDP vzrostl oproti předchozímu čtvrtletí o 0,9 %, přičemž konsensus počítal, že ekonomika bude stagnovat (my jsme byli ještě pesimističtější a počítali jsme s poklesem). Meziročně tak polská ekonomika rostla o 4,4 %, což je v současné době nejsilnější růst ve střední Evropě.

Navzdory rusko-ukrajinské válce, s níž Polsko de-facto sousedí, se tedy největší středoevropské ekonomice daří. Detaily HDP nejsou aktuálně k dispozici, ale je pravděpodobné, že domácí poptávka zůstala silná, podporovaná stále utaženým trhem práce a vysokými vládními výdaji.

Z pohledu měnové politiky nemusí překvapivě silný růst až tolik znamenat a to přesto, že skutečný růst dokonce překonal nedávno publikovanou makroekonomickou prognózu NBP. Převážně holubičí Výbor pro měnovou politiku se zdá být rozhodnut již dále nezvyšovat oficiální úrokové sazby, byť ekonomika stále silně roste a (jádrová) inflace je extrémně vysoko.

Eurodolar

Velmi nízká výrobní inflace v USA za říjen přivodila ještě hlubší propad amerických úrokových sazeb, takže se eurodolar krátkodobě posunul nad úroveň 1,04. Zde se však měnový pár neudržel - mimo jiné i proto, že dolarové sazby se před dnešním zveřejněním amerických maloobchodních tržeb (za měsíc říjen) posunuly výše.