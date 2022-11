Zisky si projdou recesí, akcie ještě atraktivní nejsou, ale dluhopisy ano, říká investiční ředitel HSBC

V letošním roce zlevnily jak akcie, tak dluhopisy, jejich další profil na rovinách rizika a návratnosti se ale liší. Na Yahoo Finance to uvedl Willem Sels, který působí jako investiční ředitel v Private Banking & Wealth Management. Jeho společnost preferuje dluhopisy, protože se domnívá, že sazby porostou až na úroveň 5 %. A s terminálními sazbami v této výši už počítají i trhy, takže jsou odraženy v cenách dluhopisů.



Expert připomněl, že akcie a dluhopisy reagují na ekonomický cyklus rozdílně. V současné fázi cyklu to znamená, že akcie ještě mohou slábnout s tím, jak se to samé bude dít s celou ekonomikou. U dluhopisů by ale mělo platit výše uvedené. Private Banking & Wealth Management se tak podle slov jejího investičního ředitele orientuje zejména na krátkodobější dluhopisy.







Akcie podle investora potáhnou dolů negativní revize očekávaných zisků. Zisky obchodovaných firem si pak podle jeho odhadů projdou recesí a akciový trh se nevydá udržitelným způsobem směrem nahoru dříve, než negativní revize ziskovosti úplně ustanou. Podle konsenzu přitom mají zisky společností na americkém trhu růst v příštím roce asi o 6 %, takže existuje ještě velký prostor pro korekci těchto očekávání, a naopak malý prostor pro dlouhodobější rally na akciích.



Jak se do ziskovosti promítne silný dolar? Sels míní, že efekt měnového kurzu se na výsledcích obchodovaných firem projevuje se zpožděním. I kdyby tedy dolar přestal nyní posilovat a stabilizoval se, do zisků amerických společností by se jeho předchozí posilování negativně promítalo ještě asi půl roku. Celkově přitom společnosti v USA doposud vykazují velkou odolnost na straně marží a nedochází k tomu, že by rostoucí nákladové tlaky jejich marže snižovaly. Dá se očekávat, že tomu tak bude i nadále?



Sels připomněl, že nákladové tlaky šly doposud ruku v ruce se silnou poptávkou. Ta firmám umožňovala zvedat prodejní ceny tak, aby i přes vyšší náklady držely marže nebo je dokonce zvyšovaly. Jenže nyní přichází ochlazení hospodářské aktivity, a to znamená, že schopnost promítat ceny vstupů do cen prodejních bude nižší. Již nyní tak klesá tempo růstu zisků a podle experta dojde až ke snížení ziskovosti, tedy ke zmíněné ziskové recesi.



Zdroj: Yahoo Finance