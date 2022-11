Summary: Kvartální čísla od Target a Lowe’s. Micron Technology snižuje plánovanou výrobu a capexy

Lowe’s F3Q23



Prodejce vybavení pro kutily a konkurence zvedl své tržby o 2 % yoy na 23,5 mld. USD při téměř stejném konsensu. Comparable sales, neboli tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok, narostly o uspokojivá 3 % (kons. 1,2 %). Vděčí za to čistě průměrné útratě vyšší o 8,5 % yoy (růst cen?), zatímco počet transakcí šel dolů o 5,5 % yoy. Hrubá marže zůstala na loňských 33,3 % (kons. 33,2 %) a čistý zisk na akcii vyskočil nahoru o 20 % yoy na 3,27 USD překonávajíce konsensus o cca 15 centů. Stejně jako u i tady vidíme jediný problém v zásobách rostoucích až o 19 % yoy. Přepočteno na dny překonávají 100 dnů (+10 yoy).



Výhled na celý fiskální rok potěšil hlavně na úrovni čistého zisku na akcii. Zatímco tržby by měly víceméně stagnovat na 97,5 mld. USD (kons. 97 mld. USD), tak čistý zisk na akcii by se měl dostat až na 13,7 USD (+14 % yoy). Předešlý odhad byl přitom jen 13,35 USD, a i konsensus byl nastaven níž. Provozní marži chce společnost vidět kolem 13 % (Home Depot 15,5 %).



Akcie reagují na pozitivní výhled, hýbou se proti negativnímu tržnímu sentimentu a posilují o 6 %.



• P/E 23 = 16,1x; P/E 24 = 15,3x; DY = 1,8 %





Target F3Q23

Americký maloobchodní řetězec zaknihoval tržby ve výši 26,1 mld. USD (+3 % yoy) a mírně tak překonal konsensus trhu. Organický růst tržeb dosáhl slabých 2,7 % (kons. 2,5 %) a ve srovnání s konkurenčním Walmartem (+8,2 % yoy) výrazně zaostává. Průměrná velikost útraty šla nahoru jen o 1,4 % (Walmart +6 %) a počet nákupů o 1,3 % (Walmart +2 %). Problematický byl v prodejích především produktový segment cyklické spotřeby (větší spotřebiče), a to hlavně v závěru kvartálu.



Hrubá marže se zúžila o 3 p.b. yoy na 24,7 % (kons. 25,6 %) kvůli slevovým výprodejům, odpisům zásob a rostoucím přepravním a mzdovým nákladům. Čistý zisk na akcii se propadl o téměř 50 % yoy na 1,54 USD a konsensus podstřelil až o 60 centů. Růst zásob zpomalil na přijatelnějších +15 % yoy a v přepočtu na počet dnů jsme na 72 dnech. To se nijak nevymyká stavu před nákupní sezónou.



Kamenem úrazu je ale výhled na poslední kvartál roku, který počítá jen s velice mírným organickým růstem tržeb (kons. +3 % yoy) a provozní marží sotva 3 % (kons 6,5 %). Celé oznámení tak ostře kontrastuje s prémiovými výsledky od Walmart ze včerejška. Oznámení o plánovaných úsporných opatřeních, které by měly v příštích třech letech ušetřit kumulovaně 2 až 3 mld. USD zůstalo trhem bez povšimnutí.



Akcie padají o 13 %.



• P/E 23 = 22,4x; P/E 24 = 15,0x; DY = 2,1 %





Micron Technology



Výrobce paměťových čipů dnes zchladil polovodičovou rally oznámením o dalším omezení výroby. Ve srovnání s posledním kvartálem F4Q22 půjde do výroby o 20 % méně čipů DRAM i NAND, a to napříč všemi technologickými uzly. Zároveň plánuje další snížení kapitálových výdajů. Připomínáme, že tyto kroky jsou nadstavbou na již dříve oznámené nižší využití výrobních kapacit a na osekání capexyů pro FY23 o 30 % na 8 mld. USD. Jako bonus oznámil pro rok 2023 plánovaný pokles vlastní nabídky (bit supply) čipů DRAM. Nabídka NAND poroste jen jednociferným meziročním tempem.



Zásoby v celém řetězci se tedy čistí pomaleji, než se posledně čekalo, což je negativní pro AMD, Nvidii i . Snížení capexů zase nepotěší , ani Lam Research, i když první jmenovaný vykazuje ve svých výsledcích překvapivou odolnost vůči nižším kapitálovým výdajům svých klientů.



Akcie klesají o 5 % i díky celkově negativnímu tržnímu sentimentu. Skutečnou zatěžkávací zkouškou ale budou dnešní výsledky Nvidie, které nás čekají po uzavření amerického trhu.



• P/E 23 = 74,2x; P/E 24 = 14,5x; P/S 23 = 3,2x