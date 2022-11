Útok na Polsko se nekoná, akcie se však drží zpátky

Po sérii vesměs pozitivních zpráv trhy vylekala informace o výbuších v Polsku způsobených raketami. Už podle "cílů" to vypadalo maximálně na zbloudilé střely, ovšem i ty mohly mít potenciál znovu o něco vyostřit konfrontaci Západu a Ruska. Nakonec se jako nejpravděpodobnější jeví dopad raket ukrajinské PVO namířených proti ruskému ostřelování infrastruktury, ovšem nervozita ani tak z trhů rychle nevyprchala.

Evropské akcie dopoledne většinou klesají, přičemž index DAX je dole o 0,7 pct. Americké futures se však otřepaly a naznačují mírně pozitivní vstup do nového dne. Taktéž eurodolar po prvotní negativní reakci obrací zpět nad 1,0400. Dluhopisové výnosy se dnes zvedají v lehké korekci včerejšího poklesu. Koruna nechává bez velké reakce domácí data o PPI, která se zhruba trefila do odhadů a naznačují ústup nákladových cenových tlaků.

Důležitým tématem, které často zmiňujeme, je riziko recese. Momentálně zůstává výrazně ve stínu opojení z nižší inflace, avšak obě věci spolu do značné míry souvisejí. Dnes vyjdou v USA maloobchodní tržby za říjen. Odhady vypadají poměrně optimistické - konsensus je nastaven na 1pct růst. Čísla ovšem citelně zvednou vyšší výdaje za dražší benzín a oživení nákupu aut, poté co se znovu rozjel trh s ojetinami. Očištěné tržby mají v říjnu růst ani ne o inflaci. S tím by však investoři mohli být docela spokojeni. Pokud data dopadnou podle odhadů, stále nepůjde o podstatný útlum, který by naznačoval start recese ve 4Q. Zároveň by to nebylo ani varování, že optimismus o inflaci možná zašel moc daleko.

Další zajímavou statistikou dnes bude americká průmyslová výroba a do hry se mohou se svými komentáři zapojit i dva ze zástupců Fedu. Jejich prohlášení v posledních dnech jsou stále v souladu s tržním názorem, že utahování politiky zpomalí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3355 -0.0511 24.3683 24.2979 CZK/USD 23.3400 -0.8180 23.5625 23.3230 HUF/EUR 406.8212 -1.2911 412.7971 406.0460 PLN/EUR 4.7026 -0.6780 4.7305 4.6897

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3791 1.2424 7.3875 7.2711 JPY/EUR 145.2730 0.8042 145.4530 143.5794 JPY/USD 139.3210 0.0154 140.2930 139.2030

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8740 0.2293 0.8777 0.8737 CHF/EUR 0.9788 0.1740 0.9816 0.9788 NOK/EUR 10.3606 0.6318 10.3816 10.3393 SEK/EUR 10.8636 0.1647 10.8831 10.8275 USD/EUR 1.0427 0.7878 1.0436 1.0331

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4749 -0.3835 1.4854 1.4719 CAD/USD 1.3249 -0.2154 1.3307 1.3230