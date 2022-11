Rozbřesk: Jak vysoko má být dlouhý konec české křivky?

Pokles delších výnosů na vyspělých trzích v posledních dvou týdnech dolehl i na Česko. Největší nejistota nepanuje ani tak kolem pohybu krátkých sazeb (stanovovaných centrální bankou) v nejbližších kvartálech. Velkou neznámou je spíše terminální (konečná) rovnovážná sazba, ke které budou centrální banky směřovat sazby po odeznění dnešní inflační vlny. Právě různé názory na konečné sazby jsou tím, co výrazně odlišuje i pohled investorů na to, kde by se dnes měly pohybovat desetileté tržní úrokové sazby. A toto dilema je svým způsobem stejné jak v USA, tak i v Česku.



V Česku se domníváme, že po odeznění inflačního šoku se sazby budou muset vracet a následně držet na vyšších rovnovážných úrovních okolo 3,5 % (1 % reálná sazba a 2,5 % inflační očekávání). Pokud tomu tak bude, jsou podle našich simulací v tuto chvíli desetileté korunové swapy až příliš nízko - neměly by se pohybovat v okolí 4,5 %, ale spíše okolo 4,9 %, a k dnešním úrovním by se měly dostat zhruba v polovině příštího roku. Dnešní úroveň desetileté sazby odpovídá spíše odhadu rovnovážné sazby okolo 3 % (např. kombinace 1 % reálné sazby a 2 % inflačních očekávání).



Trhy tedy v tuto chvíli na jednu stranu předpokládají podobně jako my, že se nevrátíme do nízkoinflačního období před energetickou krizí - reálné sazby zůstanou v průměru lehce kladné a ČNB s nimi nebude muset systematicky stimulovat ekonomiku. Na druhou stranu jsou trhy pravděpodobně lehce optimističtější než my v odhadech perzistence inflace a v sázkách na dlouhodobý nárůst inflačních očekávání. My svůj názor opíráme o relativně vysoká střednědobá inflační očekávání nefinančních podniků. Nicméně až druhá polovina roku 2023 a rok 2024 ukážou, jak rychle bude odeznívat i neenergetická inflace a kam se budou v Česku vracet dlouhodobá inflační očekávání.



TRHY

Koruna

Česká koruna v klidném obchodování bez výraznějších domácích impulsů lehce zpevnila a pohybuje se v okolí 24,30 EUR/CZK. Do karet jí mohlo hrát dočasné zastavení poklesu eurodolaru (viz zahraniční forex).



Eurodolar

Pokles eurodolaru se zastavil, když dělostřelecká příprava jestřábů z ECB má přece jenom jistý účinek. Pro zvýšení o dalších 75 bazických bodů by v prosinci hlasoval rakouský zástupce v ECB Holzmann a podpořil by jej zřejmě i jeho slovinský kolega B. Vasle. O pohybu sazeb ECB však stále není jasno, neboť vlivný hlavní ekonom ECB Lane se například vyslovil naopak pro pomalejší nárůsty oficiálních úrokových sazeb.



Regionální Forex

Dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka, přičemž změna základní úrokové sazby (13 %) se od MNB neočekává. Krátký konec forintové výnosové křivky nicméně usměrňuje jednodenní sazba MNB, která je nastavena na 18 % a která by se rovněž neměla měnit. Forint by rozhodnutím MNB neměl být překvapen, byť jej vzhledem k velmi vysoké maďarské inflaci nemůže nijak potěšit.