Bloomberg: Potíže v Číně mohou Apple připravit o šest milionů iPhonů Pro

Koronavirové restrikce a nepokoje v továrně tchajwanské společnosti Foxconn ve střední Číně zřejmě budou pro americkou technologickou firmu znamenat v letošním roce výpadek produkce v rozsahu kolem šesti milionu chytrých telefonů iPhone Pro. S odvoláním na zdroj obeznámený se situací o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Akcie Applu v první polovině dnešního obchodování ztrácely přes dvě procenta. Index Dow Jones Industrial Average ztrácel 0,8 procenta, protože sociální nepokoje v Číně doléhají i na širší trhy a tlačí dolů cenu cenu ropy, napsala CNBC.



Podle zdroje se rozsah výpadku ještě může změnit. Záviset bude do značné míry na tom, jak rychle se Foxconnu podaří problémy v továrně vyřešit. Závod v čínském městě Čeng-čou se dostal do problémů kvůli koronavirovým restrikcím a protestům zaměstnanců proti těmito restrikcím a opožděným výplatám.



Továrna v Čeng-čou vyrábí velkou většinu přístrojů iPhone 14 Pro a Pro Max, což jsou letos nejžádanější telefony společnosti . "Ukazuje to, že každého, dokonce i , mohou kvůli covidu postihnout omezení v dodavatelském řetězci v Číně," řekl k problémům v závodě Foxconnu analytik Anshel Sag ze společnosti Moor Insights & Strategy.



Firmy a Foxconn už dříve uvedly, že dodávky nejnovějších prémiových telefonů iPhone budou v důsledku koronavirových opatření v Číně nižší, než se dříve předpokládalo. Neposkytly ale žádné konkrétní údaje.



Analytik Amir Anvarzadeh ze společnosti Asymmetric Advisors předpověděl, že nynější problémy v Číně povzbudí firmy a Foxconn k hledání alternativních výrobních lokací. "Přiměje to k urychlení diverzifikace výrobní základny," uvedl.