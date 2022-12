Malý modulární reaktor u JE Temelín postavit lze. Hotový by mohl být v letech 2032 až 2035

zakončil první fázi geologických průzkumů místa u Jaderné elektrárny Temelín, kterou vyčlenil pro malý modulární reaktor. Odborníci zjišťovali, jak hluboko bude možné dělat výkopové práce. Na ploše velké kilometr krát 500 metrů je jeden typ horniny, pararula. V lokalitě je možné malý reaktor postavit, řekli dnes novinářům zástupci a firmy Inset. U Temelína bude malý modulární reaktor, jde o pilotní projekt v ČR. Malý reaktor by mohl být hotový v letech 2032 až 2035. Kolik bude stavba reaktoru stát, nikdo neuvedl.



"Tyto technologie budou přelomové. Hodí se jako doplnění velkých tlakovodních reaktorů, obzvlášť do lokalit, kde byly uhelné elektrárny, které budou končit, (do lokalit), kde jsou plynové elektrárny," řekl již dříve generální ředitel Daniel Beneš. Malé modulární reaktory jsou podle něj skoro tak velké jako jaderné bloky v Dukovanech. Staví se ale snáz a rychleji než velké jaderné reaktory.



"Já v tom vidím obrovskou příležitost, protože Česká republika potřebuje jadernou energetiku, není bez ní schopná snižovat emise. Právě tyhle malé modulární reaktory budou do budoucna mnohem lacinější a flexibilnější," řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), který stavbu spoluinicioval. Předpokládá, že vzniknou i nová pracovní místa.



Odborníci u Temelína určují druh a celistvost hornin. První výsledky ověřují pomocí 30 metrů hlubokých vrtů, udělali je na čtyřech místech. "Vlastní zařízení bude ve velmi malém prostoru toho území. Posuzujeme ten rajón celkově," řekl ředitel divize geologie a geofyziky Inset Oldřich Levý. V lokalitě je jeden typ hornin, pararula. Firma také zkoumá, zda tam nejsou puklinové zóny. "Je možné ten reaktor tady postavit. Jde o to, jaké budou technické podmínky stavby," doplnil Levý.



Průzkum začal v září. Má dvě části, geofyzikální a hydrogeologickou. Výsledky budou v únoru příštího roku. Jak uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač, jde o nanejvýš vhodné místo pro malý reaktor.



Skupina podepsala už dřív dohody o spolupráci s firmami NuScale, Hitachi, , EdF, KHNP a Holtec. navázal zároveň spolupráci ohledně stavby malých modulárních reaktorů s firmou Westinghouse. Tato americká firma by podle měla nabízet zmenšený model velkého jaderného bloku.



Kuba uvedl, že Temelín je jedinou lokalitou, která je zatím schválená pro stavbu malého modulárního reaktoru. Řekl, že podobné projekty se chystají v Kanadě nebo USA. Míní, že v budoucnu by modulární reaktory mohlo mít každé větší město, jež nyní provozuje teplárnu či elektrárnu. Města by mohla stavbu reaktorů také zčásti platit. Hejtman by si přál, aby se na jihu Čech vzdělávali operátoři těchto reaktorů z celé Evropy.



Mezinárodní agentura pro jadernou energii definuje malý modulární reaktor jako jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem do 300 megawattů elektrických.