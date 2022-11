ČEZ převzal výrobce zařízení pro jaderné elektrárny Škoda JS, posílil tím energetickou bezpečnost

Energetická skupina se ve čtvrtek stala vlastníkem výrobce zařízení pro jaderné elektrárny Škoda JS. V tiskové zprávě to dnes oznámil mluvčí Ladislav Kříž. Výši transakce skupina zveřejnit nechce, řekl Kříž ČTK. Smlouva byla uzavřena už v červnu letošního roku, ale čekalo se na schválení antimonopolními úřady. Škoda JS se před několika lety stala součástí ruské strojírenské skupiny OMZ ovládané Gazprombankou. Kvůli tomu byla ohrožena protiruskými sankcemi, což mohlo mít dopad i na klíčové dodávky pro jaderné elektrárny .



"Škoda JS je naším klíčovým dodavatelem a získáním kontroly nad touto firmou jsme významně posílili naši energetickou bezpečnost," uvedl ředitel divize pro jadernou energetiku Bohdan Zronek. "Spolehlivý a respektovaný vlastník podpoří naši pozici kvalifikované a kredibilní společnosti evropského rozměru. Se společností nás pojí dlouholeté pracovní vztahy z práce pro českou jadernou energetiku a v řadě případů samozřejmě i vazby osobní," sdělil generální ředitel Škody JS František Krček.



Skupina oznámila už v červnu, že se stane stoprocentním vlastníkem Škody JS, aby se firmy nedotkly sankce uvalené Evropskou unií a USA na Rusko kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu. Do dokončení transakce byla držitelem akcií Škody JS finanční skupina Wood & Company. "Tento postup zajistil, že společnost Škoda JS nebyla ohrožena sankcemi bezprostředně po podpisu smlouvy, nikoliv až poté, kdy antimonopolní úřady daly skupině souhlas s převzetím plné kontroly, jak by to bylo za normálních okolností běžné," uvedl mluvčí .



Transakci musely schválit čtyři antimonopolní úřady, a to v Česku, Maďarsku, na Slovensku a na Ukrajině. "Antimonopolní řízení nebylo, zejména s ohledem na válečný stav na Ukrajině, nijak jednoduché. Jsme rádi, že jsme transakci úspěšně dokončili," řekl Zronek.



Spolu se společností Škoda JS získá i další podíl ve vědecko-výzkumném pracovišti ÚJV Řež, který Škoda JS vlastní. Podíl v ÚJV Řež tak stoupne z 52,46 procenta na 69,85 procenta. Skupina také získá stoprocentní podíl ve společnosti Middle Estates, která je vlastníkem nemovitostí používaných Škodou JS.



Akciová společnost Škoda JS je jednou z předních evropských inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren. Společnost dosahuje ročních tržeb kolem 3,5 až čtyři miliardy korun. Asi polovinu tržeb tvoří export zařízení a služeb. V roce 2020 činil zisk firmy před zdaněním více než 122 milionů korun při tržbách přes 3,3 miliardy. Zaměstnává přes 1000 vysoce kvalifikovaných odborníků.



Čistý zisk energetické skupiny loni dosáhl 9,9 miliardy korun, meziročně o 81 procent více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun. Majoritním akcionářem je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.