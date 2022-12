WSJ: Výrobce nápojů PepsiCo propustí v severoamerických provozech stovky lidí

Výrobce nealkoholických nápojů propustí ve svých severoamerických provozech stovky lidí. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom informoval server deníku The Wall Street Journal (WSJ). Nápojový gigant zaměstnává celosvětově asi 309.000 lidí, z toho 40 procent ve Spojených státech. Masivní propouštění ve velkých firmách se tak rozšiřuje i mimo oblast médií a technologických společností.



Škrtat se chystá v oblasti prodeje nápojů, ale i ve výrobě cukrovinek a balených potravin. Výrazněji bude snižovat stavy v nápojovém podnikání, protože v divizi cukrovinek se místa rušila už dříve, a to prostřednictví programu dobrovolného odchodu do důchodu. Záměrem firmy je zjednodušit organizaci, aby bylo možné fungovat efektivněji, stojí v interním sdělení zaměstnancům, na které se odvolává americký list.



Poptávka po jídle a nápojích prodávaných v řetězcích zůstává navzdory růstu cen vysoká. Společnost , která ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby i zisk, a další výrobci ale zdražují kvůli růstu nákladů na ingredience, práci a dopravu. Musejí také snižovat náklady kvůli tlaku na marže a zároveň čelí nejasnému hospodářskému výhledu.



K propouštění vedoucích zaměstnanců se už odhodlal americký maloobchodní řetězec Walmart nebo automobilka Motor. Se zaměstnanci se kvůli nižším ziskům z reklamy loučí i technologické a mediální společnosti.



O propuštěné zaměstnance je ale na americkém trhu práce zájem a daří se jim i vyjednávat si vyšší mzdy. Míra nezaměstnanosti v USA činila v listopadu 3,7 procenta.