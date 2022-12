Odpoledne přeje dluhopisům či euru, akcie se snaží zvednout hlavu

První část dnešního obchodování v Evropě byla ovlivněna včerejším pádem v Americe či následným poklesem akcií v Číně. Negativními faktory se staly zejména chmurné výhledy pro příští rok a slabá data z Číny. V průběhu dne však tlak ustává a akcie se snaží aspoň konsolidovat. S&P 500 se obchoduje 0,3 pct v plusu, a mírně do zeleného se postupně dostávají také hlavní evropské indexy.

Evropská data dnes byla lepší, ale bez velkého ohlasu. Naopak kanadská centrální banka upozornila na nutnost dál utahovat politiku v zájmu tlumení inflace a zvolila zvýšení sazeb o 50 bps. Tuto variantu čekala těsná většina trhu, zatímco zbytek se přikláněl k mírnějšímu, 25bodovému zvýšení.

Jak ale ukazuje dluhopisový trh, z většiny se sází opačným směrem - k méně jestřábí politice. Výnosy klesají, a to především v USA a na kratším konci křivky (např. 2Y splatnost -9 bps). Dolaru nižší výnosy nesvědčí a americká měna na hlavních párech ztrácí, ačkoli nejde o nic velkého - eurodolar se drží lehce nad 1,0500. Kanadské výnosy jsou pak jedny z mála, na kterých dnes sledujeme nárůst.

Během dnešního odpoledne to vypadá, že se váha přesouvá o něco více k měnové politice, a to ve smyslu jejího příznivějšího vývoje. Nestojí však za tím žádný zásadní spouštěč. Tržní nálada se tedy může dál přelévat oběma směry a tematicky balancovat mezi sazbami a recesí. Silný impuls může dodat až postoj centrálních bankéřů nebo důležitá data, ovšem to je v plánu až příští týden.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2954 -0.1190 24.3421 24.2884 CZK/USD 23.1220 -0.4992 23.2860 23.0540 HUF/EUR 412.6926 0.2392 413.9000 408.6597 PLN/EUR 4.6924 0.0059 4.7112 4.6862

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3274 0.0593 7.3606 7.2864 JPY/EUR 143.6150 0.1628 144.6205 143.3380 JPY/USD 136.7070 -0.2106 137.8560 136.3930

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8612 -0.1611 0.8644 0.8610 CHF/EUR 0.9867 0.0756 0.9899 0.9837 NOK/EUR 10.5198 0.5933 10.5678 10.4532 SEK/EUR 10.8853 -0.0927 10.9359 10.8729 USD/EUR 1.0506 0.3841 1.0549 1.0440

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4872 -0.5205 1.4997 1.4848 CAD/USD 1.3610 -0.2952 1.3700 1.3594