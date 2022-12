Volkswagen investuje do kmenové továrny ve Wolfsburgu 460 milionů eur

Německá automobilka Volkswagen investuje do roku 2025 do své kmenové továrny v dolnosaském Wolfsburgu 460 milionů eur (11,2 miliardy Kč), bude tam vyrábět elektrický vůz ID.3. Dnes to na podnikovém shromáždění prohlásili zástupci automobilky. Šéf automobilové značky Volkswagen Thomas Schäfer uvedl, že vyrábět by se tam výhledově mohlo také elektrické kompaktní SUV.



Auta ID.3, která navazují na elektrickou variantu modelu Golf, se nyní vyrábějí v továrně v saském Cvikově (Zwickau). Pro kmenovou továrnu ve Wolfsburgu to bude první plně elektrický vůz. Dalším elektrickým autem z tamní produkce by mohlo být kompaktní SUV. Německá média spekulují, že by to mohl být elektrický nástupce modelu Tiguan.



Kompletní elektrovozy budou sjíždět z výrobních pásů ve Wolfsburgu od roku 2023. Zpočátku bude se součástkami vypomáhat Cvikov, od roku 2024 budou vozy vyrábět kompletně ve Wolfsburgu. VW potvrdil, že v plném běhu by provoz měl být do konce roku 2025.



"Těmito pevnými rozhodnutími a investicemi chceme dále posílit konkurenceschopnost závodu a nabídnout pracovním silám konkrétní dlouhodobou vyhlídku," řekl Schäfer.