O kompenzacích pro dodavatele elektřiny a plynu za zastropované ceny energií pro odběratele by mělo být jasno do konce letošního roku. V současné době podobu nařízení probírají meziresortní pracovní skupiny, následně by jeho finální podobu měla podle současného harmonogramu do konce roku projednat vláda. Na dotaz ČTK to uvedl David Hluštík z odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Vládou nařízený cenový strop na energie začne platit od nového roku, podle dřívějších prohlášení vlády by náklady na opatření měly vyjít na maximálně 130 miliard Kč.



Vláda cenové stropy stanovila v říjnu, a to konkrétně na 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Strop platí pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce, organizace a firmy bez obchodní povahy.



"Příprava kompenzačního nařízení probíhá, každý den se konají jednání k jeho správnému nastavení. Těch se pravidelně účastní jak členové mezirezortní pracovní skupiny zřízené k problematice zastropování pod Úřadem vlády, tak některých i zástupci energetického sektoru," řekl k současnému stavu Hluštík. Stávající plány podle něj počítají s tím, že vláda měla výslednou podobu nařízení dostat k projednání do konce letošního roku.



Vládní strop na energie už dodavatele využívají v nových cenících pro příští rok. Zastropované ceny bude platit převážná většina odběratelů, kteří mají smlouvy na dodávky na dobu neurčitou. Zdražení se u jednotlivých klientů projeví různě, u průměrných domácností jde většinou o několik stovek korun měsíčně navíc. Ceny se naopak nemění u zákazníků se zafixovanými cenami.