Země EU jednají o stropu cen plynu ve výši 220 eur. Skupina států v čele s Německem varuje před ohrožením dodávek

Sjednotit pohled zatím rozdělených zemí Evropské unie na možné zavedení cenového stropu pro případ výrazného zdražení plynu se v těchto dnech pokouší české předsednictví bloku. Velvyslanci členských států mají dnes na stole upravený návrh, podle něhož by nejvyšší cena za plyn prodávaný na klíčovém virtuálním trhu Title Transfer Facility (TTF) mohla být 220 eur (zhruba 5350 Kč) za megawatthodinu místo 275 eur původně zamýšlených Evropskou komisí (EK).



Skupina zemí v čele s Německem stále dává najevo nesouhlas k jakémukoli omezování cen. Podle diplomatů proto není vyloučeno, že se na mimořádném jednání ministrů energetiky příští úterý dohodu opět nepovede uzavřít. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová dnes prohlásila, že podle jejího přesvědčení se do konce roku země na podobě stropu shodnou.



Plán omezit ceny plynu, jehož nedávné zdražení vedlo k nárůstu cen elektřiny, se evropská sedmadvacítka snaží domluvit od konce léta. V srpnu se na TTF platilo za termínové kontrakty na příští měsíc i více než 300 eur a většina států začala volat po stanovení nejvyšší ceny. S prvním návrhem přišla komise v polovině listopadu, velká část zemí jej však označila za nepoužitelný a někteří politici mluvili o špatném vtipu. Kvůli doplňujícím podmínkám by totiž EU nezačala strop uplatňovat ani během letního rekordního zdražování.



Aktuální text, který má ČTK k dispozici, počítá se zmíněnou cenou stejně jako se zmírněním dalších podmínek pro automatickou aktivaci stropu. Místo původních 58 eur by musela cena plynu v TTF překračovat světový průměr cen zkapalněného zemního plynu (LNG) jen o 35 eur. K zavedení stropu by stačilo, aby tyto mimořádné okolnosti trvaly pět dní místo dvou týdnů.



Po zavedení stropu nejhlasitěji volají země jako Francie, Španělsko, Itálie či Polsko, z nichž některé snížení hodnot z původního návrhu požadovaly. Naproti tomu Německo, Nizozemsko či severské země nechtějí do energetického trhu zasahovat, neboť se obávají nežádoucího zvýšení spotřeby a ohrožení dodávek.



Jednání velvyslanců má skončit až ve večerních hodinách a zatím není jasné, jakou získá návrh podporu. Diplomaté však už teď mluví o tom, že další z mimořádných ministerských schůzek svolaných českým ministrem průmyslu Jozefem Síkelou může příští úterý skončit opět patem a následovat bude další schůzka. Kvůli neshodám kolem stropu zatím EU formálně neschválila ani další nouzová opatření, jako jsou společné nákupy plynu či solidární poskytování dodávek zemím v nouzi.