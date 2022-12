Photon Energy očekává mírně negativní dopad cenových stropů a daně z nadměrných zisků. Sam Bankman-Fried byl zatčen a futures jsou zelené

Photon Energy očekává v ČR a Maďarsku mírně negativní dopad cenových stropů a daně z nadměrných zisků. dostala novou cílovou cenu a doporučení. Sam Bankman-Fried, spoluzakladatel zkrachovalé burzy digitálních aktiv FTX, byl zatčen na Bahamách. Země Evropské unie dosáhly předběžné dohody o zásadní pomoci unie pro Ukrajinu a futures jsou dnes zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,2 %.



Keefe Bruyette & Woods snižuje cílovou cenu na na 32,10 EUR z 32,90 EUR a doporučení snižuje na "underperform" z "market perform".



Photon Energy očekává v ČR a Maďarsku mírně negativní dopad cenových stropů a daně z nadměrných zisků a žádný negativní dopad na Slovensku a v Rumunsku, v Polsku očekává potenciální zpomalení svých plánů, kde chce v příštím roce přidat 30 MWp nové instalované kapacity. Nové přírůstky kapacity v Rumunsku a Maďarsku by měly přinést růst materiálních výnosů a EBITDA v roce 2023 a dále.



Sam Bankman-Fried, spoluzakladatel zkrachovalé burzy digitálních aktiv FTX, byl zatčen na Bahamách poté, co americká vláda proti němu podala žalobu. Týdny se spekulovalo, že před kolapsem jeho impéria byly zneužity prostředky klientů. Bankman-Fried je držen ve vazbě až do procesu jeho vydání, uvedl v pondělí generální prokurátor.



Země Evropské unie dosáhly předběžné dohody o zásadní pomoci unie pro Ukrajinu poté, co Maďarsko upustilo od svého odporu výměnou za snížení sankcí kvůli možným úplatků. Maďarsko podpůrný balíček pro Ukrajinu ve výši 18 miliard eur vetovalo, přičemž toto opatření vyžaduje souhlas všech 27 členů EU.



Goldman Sachs si klade za cíl zrušit alespoň několik stovek dalších pracovních míst v rámci restrukturalizace svého problémového spotřebitelského byznysu a příprav na nejistou ekonomiku v příštím roce. Banka údajně připravuje plány, které by mohly ztrátové retailové bankovnictví osekat nejméně o 400 pozic.