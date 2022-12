IEA: Rusko před zavedením stropu na cenu ropy zvýšilo vývoz, ale klesly mu tržby

IEA "NADÁLE" ocekava: snizeni tezby Ruska v 2023 o 1.4 mil bpd. /// Nekdy kolem kvetna 22 bylo "ocekavani" cca. minus 3 mil bpd. Tzn.DVOJNASOBNE!!! Kdo tedy nakupuje levnou ropu z Ruska krom INDIE? O Cine se pise ze Cina letos "tre bidu s nouzi". Zacinam se desit moznosti, ze outlooky jsou CINKNUTÉ lobbingem.... /// zpet k financovani ZBROJENI: zmrazene DEVIZOVE REZERVY RUSKA cini 300-400 mld.USD, dle ceskych masmedii trzby Ruska za ropu plyn cini z Evropy 1mld usd/per day. /// naklady rozpoctu USA na 'obranu a veterany' cini 1041mld USD/ per 2022. S nadsazkou lze konstatovat "rocni vojenske vydaje usa jsou 2,5 nasobkem ruskych ZABAVENYCH rezerv pro blaho obcanu, syslenych mnoho let zpet. Per capita dava tento nepomer SMYSL.../// Cenova hladina DNES neni vysledkem INFLACE. Soucasna a budouci cenova hladina v Evrope je VYSLEDKEM globalniho DELENI sveta mezi G6 a ostatni OSN apendixy= natahovace rukou pro socialni davky alias odpustky z DLUHU. /// lze ocekavat zmenu stavajiciho kurzu OPEC s koncem MS ve fotbale .. po finale... ? S koncem roku nema nikdo zajem POSLOUCHAT ŠPATNÉ OUTLOOKY. A v prubehu 1.Q 2023 se narodí REALITA. -> Vsichni "budou prekvapeni". -> Prozření. -> Nový rok = nový budget. Nový budget buď ustojím nebo "to zavřu". --- Sikelova 25% uspora spotreby plynu je ÚSPOROU z titulu POKLESU JMENOVITÉ SPOTŘEBY anebo úsporou z titulu KONCE ŽIVNOSTI? Pane Sikelo do eteru davejte ŘEŠENÍ nikoliv ZBOŽNÁ PŘÁNÍ.

Mudr.c