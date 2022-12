Víkendář: Namísto růstu další pokles cen ropy?

Co opomíjejí ti, kteří predikují cenu ropy na více než 100 dolarech za barel? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal Ed Morse, který stojí v čele komoditního výzkumu v . Podle něj předpovědi vysokých cen ropy ignorují některé faktory jak na nabídkové, tak na poptávkové straně trhu s ropou. Ve druhém případě pak poukázal zejména na znatelné ochlazování ekonomické aktivity v největších ekonomikách světa, které se samozřejmě promítá do poptávky po ropě a následně do jejích cen.



Morse míní, že globální poptávka po ropě letos poroste o méně než 2 %, zatímco predikce hovořily o zhruba 4 %. Na nabídkové straně se pak „skutečně bolestivými“ stávají ceny pod 65 dolary. V tu chvíli se totiž do ztrát dostává velká část těžebních kapacit. K tomu expert dodal, že americká vláda nyní indikuje, že by mohla začít kupovat ropu, pokud se ceny dostanou pod 70 dolarů za barel. A OPEC zatím nenaznačuje změnu ve svých plánech, k té by podle současných prohlášení mohlo dojít až v únoru příštího roku.



Jestliže tedy na ropném trhu dojde k nějakému zásahu ze strany vlád, bude to podle ekonoma právě ze strany americké vlády v případě, že by ceny klesly k 70 dolarům a ona by začala opět zvyšovat své strategické rezervy. „Šlo by o signál směrem k ropným společnostem, aby dál vrtaly a těžily. Byl by to test a uvidíme, jak by vše skončilo,“ dodal Morse. Nemůže ale na straně poptávky situaci úplně změnit vývoj v Číně? Ta se totiž posouvá směrem k většímu otevření své ekonomiky, což by se mohlo projevit na růstu poptávky po ropě. Morse poukázal na to, že poslední zprávy z této země skutečně vedly k určitému posílení cen ropy. K tomu se ale přidávají zprávy z americké ekonomiky, které působí opačně.

Morse řekl, že Fed bude dál zvedat sazby, a to více, než se dříve čekalo. To znamená, že poptávka v ekonomice i po ropě klesne také více, což se projeví na cenách této komodity. K tomu se přidává vliv nízké likvidity, která podle experta dál vysychá. „Lidé utíkají z trhu a ti, kteří letos vydělali, prodávají, protože se nechtějí dostat do ztrát,“ míní Morse. Podle něj také nízká likvidita zvyšuje volatilitu na trzích. A uvedený postup Fedu se pak neprojeví jen na ropném trhu, ale podepíše se i na dalších komoditách.