Americká komise pro cenné papíry a burzu si odhlasovala návrh jedné z největších změn na americkém akciovém trhu za téměř dvě desetiletí

Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) včera odhlasovala návrh jedné z největších změn ve struktuře amerického akciového trhu za téměř dvě desetiletí. Jejím cílem je zvýšit transparentnost a spravedlnost a zároveň zvýšit konkurenci u akciových pokynů drobných investorů.



Mezi návrhy je požadavek, aby obchodovatelné maloobchodní pokyny na akcie byly před jejich vypořádáním zasílány do aukcí, dále nižší minimální rozdíly v ceně, za které lze zadávat pokyny v souladu s pravidlem 6.1, a nižší poplatky za přístup na burzy, uvedla SEC. "Domníváme se, že pokud budou tyto reformy uzákoněny, pomohou procesu zjišťování cen a investorům ušetří peníze," řekl Joe Saluzzi, manažer ve společnosti Themis Trading. "Umožnění vzájemné interakce pokynů namísto jejich segmentace posílí konkurenci a zlepší ceny."

Otevření pokynů jednotlivých investorů s možností jejich okamžitého vypořádání na konkurenčních aukcích, by mohlo vést k „výrazně“ lepším cenám pro investory, uvedla SEC. Podle současné praxe zasílají maloobchodní makléři většinu takových pokynů velkoobchodním makléřům, někdy i za poplatek. "Nedostatek konkurence by mohl mít ve srovnání se současnou praxí hodnotu asi 1,5 miliardy dolarů ročně – to jsou peníze, které by se mohly vrátit do kapes drobných investorů," řekl předseda SEC Gary Gensler.



Pokud by byly tyto změny přijaty, představovaly by největší otřes v pravidlech akciového trhu od doby, kdy SEC v roce 2005 zavedl Regulační národní tržní systém, jehož cílem bylo zmodernizovat a zlepšit stále fragmentovanější a do značné míry elektroničtější tržiště. Ronan Ryan, prezident a spoluzakladatel burzovního operátora IEX Group, uvedl, že tyto reformy jsou „konstruktivním a pozitivním úsilím o zlepšení transparentnosti, zvýšení konkurence a zajištění toho, aby investoři měli přístup k nejlepším cenám dostupným na trhu“.



„Od přijetí stávajících akciových pravidel uplynulo 17 let a od té doby zaznamenal akciový trh významné změny – včetně nástupu vysokofrekvenčního obchodování, dramatického poklesu zobrazené likvidity na burze a podstatného nárůstu mimoburzovní obchodování,“ řekl Ryan. "Modernizace regulace zajišťuje, že konkurence na trhu mezi makléři, tvůrci trhu a burzami bude i nadále pro investory přínosem."



Pravidlo konkurence u pokynů, které by vyžadovalo zasílání obchodovatelných maloobchodních pokynů do aukcí, by mohlo vést k tomu, že se více pokynů spáruje na burzách, jako je Nasdaq nebo New York Stock Exchange, než skrze velkoobchodní makléře, jako jsou Citadel Securities a Virtu Financial.



Nasdaq uvedl, že věří v „transparentní, spravedlivé, efektivní, konkurenční a inkluzivní trhy“ a že se na revizi návrhů SEC těší. Citadel Securities ve svém prohlášení uvedla, že „jakékoli navrhované změny musí poskytnout prokazatelná řešení skutečných problémů a zároveň se vyhnout nezamýšleným důsledkům, které by poškodily americké investory“.



Firmy, které těží ze stávajícího statutu quo, jako jsou velkoobchodní makléři a maloobchodní makléři, kteří od nich přijímají platby, budou pravděpodobně proti návrhům SEC bojovat, řekl Stephen Hall, právní ředitel společnosti Better Markets a specialista na cenné papíry. "Je bezpodmínečně nutné, aby SEC tlaku sektoru odolala, pečlivě zvážila všechny vstupy zúčastněných stran a finalizovala soubor pravidel tak, aby pomohl investorům konečně získat lepší nabídky na Wall Street," dodal Hall.



SEC také hlasovala pro návrh požadovat od makléřů, aby poskytovali více informací o kvalitě svých obchodů se zákazníky, a zároveň rozšířit počet firem, které musí podávat zprávy o vypořádaných pokynech. Regulátor také hlasoval pro rozšíření zveřejňovaných informací o obchodování s akciemi zasvěcenými osobami, jako jsou manažeři a ředitelé, kteří obdrželi akciové kompenzace. Navrhované změny budou předloženy k veřejnému připomínkování nejméně do 31. března, než regulátor přistoupí k finalizaci pravidel, o kterých se bude také hlasovat.



Zdroj: Reuters