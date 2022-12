Trhy nakonec odmění tradiční automobilky za jejich tah na elektromobilitu, říká exšéf Fordu. Tesla jako investiční příležitost?

Bývalý šéf Fordu Mark Fields se domnívá, že sice bude dál růst, ale bude ztrácet tržní podíl a neprospívá jí, že Elon Musk se věnuje i jiným záležitostem než jejímu vedení (viz první část rozhovoru zde). Pozitivně expert naopak hodnotí vývoj na straně tradičních automobilek, které podle něj udělaly po roce 2008 velký kus práce.

I přes hodnotu, kterou tradiční automobilky vytvářely, podle experta panovaly pochybnosti ohledně jejich schopnosti přesunout se úspěšně k vývoji a výrobě elektromobilů. Fields ale tvrdí, že to dokázaly. Příkladem mohou být elektromobily od Fordu, které jsou vybaveny nejmodernějším softwarem. Akciové trhy tak podle Fieldse nakonec tradiční automobilky, jako je , odmění za jejich snahy v oblasti elektromobility. Doposud se přitom trhy zaměřovaly spíše na nově vzniklé firmy, které se díky tomu obchodovaly s velmi vysokými násobky.



Na CNBC zmínili, že Elon Musk do určité míry připomíná zakladatele velkých automobilek a že tento příběh představoval nedílnou část celého investičního příběhu akcií Tesly. Fields k tomu doplnil, že mezi akcionáři této firmy je řada drobných investorů, kteří kladou důraz na to, že Musk dokázal posunout celé odvětví směrem k elektromobilům. „A během toho také vybudoval velkou značku.“

Problémem se ale nyní stává to, že investoři věřili v pokračující vysoké tempo růstu Tesly, což se podle Fieldse nemusí naplnit. A Musk je pak natolik spojen s firmou, že jeho ostatní podnikatelské a politické aktivity „působí v čistém vyjádření negativně“. Fields k tomu uvedl, že když on stál v čele Fordu, velice pečlivě vybíral, čemu se bude věnovat na politické a společenské rovině. S tím, že to muselo být v souladu s hodnotami firmy, v jejímž čele stál. „A bylo to tak jednou nebo dvakrát ročně, víckrát ne.“ Pokud se Musk naopak vyjadřuje ke všemu a na všechno má nějaký názor, „nakonec to značku poškodí.“



Mezi ty, kteří mají u Tesly pozitivní investiční výhled, patří společnost Loup Ventures. Její zástupce Gene Munster na CNBC tvrdil, že je investiční příležitostí z dlouhodobého hlediska. Souhlasí s tím, že na akcii mohou negativně doléhat zprávy o slábnoucí poptávce spojené s aktivitami Muska v Twitteru a prodejích jeho akcií v Tesle. Nakonec ale podle investora bude rozhodovat fundament a zejména to, „zda budou prodávat auta.“ Pokud bude na této rovině úspěšná, „akcie půjde nahoru, jestliže ne, bude akcie klesat.“

Munster také dostal dotaz, zda pro Teslu není současný cyklický výhled a slábnoucí ekonomická aktivita negativní. Tradiční automobilky jsou totiž typickými cyklickými společnostmi, které na popsaný vývoj reagují citlivě. Investor odpověděl, že podle něj není v úplně stejné pozici, protože její produkt je více vychýlen směrem k technologiím. Projevuje se to mimo jiné na maržích a její citlivost na cyklus by tedy podle něj neměla být tak velká.

Zdroj: CNBC