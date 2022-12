 Automobilce se musíte věnovat neustále, říká exšéf Fordu. Tesla nemá produkt v důležitém segmentu trhu

Akcie Tesly za poslední dva roky oslabily o více než pětinu, o více než 7 %, ale akcie Fordu se nacházejí asi o 50 % výš. Poukazuje na to CNBC, kde následně bývalý šéf Fordu Mark Fields hovořil o svém pohledu na vývoj v odvětví. je podle něj v první řadě technologickou firmou a společností, která vyrábí baterie a „stalo se, že také auta.“ Její expertiza znamená velkou výhodu na trhu, ale také nyní čelí řadě výzev včetně slábnoucí poptávky v USA a Číně.



Graf ukazuje vývoj cen akcií zmíněných tří automobilek. Vrcholu dosáhly na přelomu minulého a letošního roku, pak přišla korekce a pouze se dokázal udržet v plusu:

CNBC připomnělo, že měla v USA ve třetím čtvrtletí tohoto roku asi 65% podíl na nově prodaných elektromobilech, ve třetím čtvrtletí minulého roku to bylo 71 %. „Pod cenou 50 000 dolarů ale nemají žádný produkt a přitom jde o segment trhu, který bude nejvíce růst,“ dodal Fields. Negativní je podle něj i to, že Elon Musk se plně nevěnuje vedení Tesly. „V automobilovém odvětví je to práce 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ dodal.



Fields tedy míní, že ředitelé automobilek se musí neustále zaměřovat na to, jak zlepšit produkt, tržby a efektivitu, což ale nyní u šéfa Tesly neplatí. Celý trh přitom přechází z rané fáze rozvoje do fáze masového rozšiřování elektromobilů. A jak bylo uvedeno, nemá v odpovídajícím cenovém segmentu konkurenční vůz. S rozvojem trhu a rostoucí velikostí Tesly by také bylo namístě, aby se měnila struktura vedení. Řadu rozhodnutí by už měl přijímat někdo jiný než ředitel.

Fields tedy míní, že tržní podíl Tesly bude klesat, protože na trhu bude větší konkurence. I tak ale bude tato automobilka dále růst a „není to pro ni konec světa“. Jak hodnotí významné americké automobilky? Podle Fieldse u nich nastala obrovská změna po Velké recesi roku 2008. Po ní totiž začaly tyto firmy tvořit hodnotu, výrazně posílily své rozvahy a jejich management je kvalitní a prošel si řadou těžkých situací.



