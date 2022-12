Amazon v Evropě zásadně změní obchodní pravidla. Vyhne se tak vysoké pokutě

Americká společnost na evropském trhu zásadně změní obchodní pravidla, která používá ve vztahu k obchodníkům, kteří své zboží prodávají jejím prostřednictvím. V tiskové zprávě to dnes oznámila Evropská komise (EK), která Amazonu už dříve pohrozila, že pokud pravidla nezmění, může od něj vymáhat pokutu až deset procent z celosvětových tržeb.



Spor se vedl o to, jak využívá data obchodníků na svých platformách. Komise byla přesvědčena, že firma je využívá v rozporu s unijními pravidly, čímž získává nespravedlivou konkurenční výhodu upřednostňováním své vlastní služby. je globálně významným internetovým prodejcem, působí i v České republice.



"Komise shledala, že nejnovější závazky Amazonu zajistí, že nebude využívat data obchodníků na své platformě ke svým vlastním obchodním aktivitám a že bude umožňovat přístup ke službám Buy Box a Prime bez diskriminace," uvedla komise.



Amazon tak nyní urovnal dva spory, které s unijní exekutivou vedl. V prvním případě čelil obvinění, že svou velikost, obchodní sílu a rozsah nashromážděných dat využívá k tomu, aby si zajistil nespravedlivou výhodu nad ostatními obchodníky, kteří své zboží a služby nabízejí přes platformu Amazonu. Firma teď přistoupila na to, že data prodejců nebude v soutěži využívat pro svůj vlastní maloobchodní byznys ani pro výrobky své privátní značky.



Druhý případ se týkal rovnoprávného zacházení s prodejci, když firma na svém webu řadí jejich nabídky na službu Buy Box. Právě ta generuje Amazonu většinu prodeje. v tomto případě souhlasil, že zavede druhou volbu Buy Box pro konkurenční produkt, pokud se bude významně lišit v ceně a podmínkách dodání od produktu v prvním boxu.



Amazon měl za loňský rok tržby 469,8 miliardy dolarů. To znamená, že maximální pokuta, pokud by se vypočítávala z loňských čísel, by mohla činit až 47 miliard USD (asi 1,1 bilionu Kč).



Amazon od roku 2013 působí také v České republice. O dva roky později otevřel distribuční centrum v Dobrovízi, které nyní zaměstnává přes 3000 stálých pracovníků. V korporátních kancelářích v centru Prahy má firma dalších více než 1000 specializovaných pracovníků.