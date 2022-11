Twitter, Meta, Amazon. Rozjíždí se v technologických firmách pandemie propouštění?

Propouštění v sektoru technologií zrychluje. Velké technologické společnosti měly v poslední dekádě na růžích ustláno, silný dolar, kterým jim zkracuje tržby v zahraničí, strašák inflace a pochmurné vyhlídky ekonomiky teď ale způsobují, že titáni technologického průmyslu bedlivě procházejí svoje nákladové položky. Radost jim nedělá ani vidina vyšších úrokových sazeb a zavírajících se peněženek. A vypadá to, že nejhlasitěji jsou zatím vidět škrty v počtu zaměstnanců. Rozsah propouštění se tak přibližuje úrovním, na kterých byl v prvních fázích pandemie.

Jenom v říjnu zrušil technologický sektor v USA skoro 10.000 pracovních míst, nejvíce od listopadu 2020, tvrdí poradenská firma Challenger, Gray & Christmas, a to pouze na základě toho, co firmy samy potvrdily nebo oznámily.

„Je jistým způsobem paradoxní, že riziko recese se projevuje více na výhledech nejprve v IT sektoru, který v Covidu úplně změnil vnímání investorů“ ze sektoru velmi cyklického a sektor velmi defenzivní,“ podotkl seniorní analytik Patria Finance Branislav Soták. Techy totiž tehdy dokázaly svůj cash flow uchránit, což se nyní neděje. Jednak tu je zpomalování ekonomiky, a dále jsou velké technologické firmy přesycené náklady, které rychle narostly s rychle rostoucím byznysem v Covid-19.

Analytici už hledají, ke kterému období očekávanou kontrakci minimálně pracovních míst v technologických firmách přirovnat. Nabízí se dvě srovnání – se začátkem pandemie a s prasknutím internetové bubliny v 90. letech.

Úrovním prvních etap pandemie se propouštění podle Bloombergu už blíží. Letošek by nicméně mohl být temnější než situace před dvěma lety, kdy pandemie startovala, tvrdí Roger Lee z Layoffs.fyi. O práci přišlo letos více než 104.000 zaměstnanců startupů, které jeho firma definuje jako všechny podniky, které vznikly po prasknutí dot.com bubliny. V roce 2020 to bylo zhruba 81.000 zrušených postů.

Ve srovnání se situací po splasknutí dot.com bubliny je ale nynější situace pořád jenom slabý odvar. V roce 2001 technologický sektor vymazal 168,395 míst a v roce následujícím dalších 131 294, tvrdí Challenger.

Skladba odvětví se od té doby podstatně změnila. Mnoho firem, které tehdejší krizi přežily, od té doby značně narostly, což znamená, že nynější stahování může být v technologickém sektoru spíše případ velkých firem, které si utahují opasky, než malých, které by nadobro zavřely krám.

To potvrzuje i Stephen Levy, ředitel výzkumné společnosti Center for Continuing Study of the California Economy v kalifornském Palo Alto. „Většina sektoru a pracovních míst je teď ve velkých firmách,“ uvedl.

Podle Jo-Ellen Poznerové, která se na univerzitě v Santa Clara věnuje managementu, je pro velké firmy rozumné předpokládat, že vlna, na které se posledních 15 let vezly, je teď prostě o poznání děravější. „Musejí zcela jasně zeštíhlovat a racionalizovat projekty, což půl druhé dekády dělat nemusely, protože byly tak velkorysé podmínky,“ podotkla.

Některé z těch, kdo se rozhodly pro propouštění, vybrala agentura Bloomberg:

Americký internetový obchod hodlá zrušit kolem 10.000 pracovních míst, což by představovalo největší propouštění v historii tohoto podniku. Rušení pracovních míst by mohlo začít už tento týden, jeho konečný rozsah se však ještě může změnit. Týkat se bude retailových divizi, HR a technologických aktivit, včetně hlasové asistenční služby Alexa nebo chytrých reproduktorů Echo, uvedly zdroje, na které se odvolávají list The a agentura Bloomberg. po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Působí také v České republice, kde zaměstnává několik tisíc lidí.



V říjnu největší online obchod světa předpověděl, že prodeje přes vánoční svátky budou nejslabší v historii firmy, což poslalo akcie prudce dolů.



Výrobce iPhonů zastavil nabírání nových lidí na řadu postů mimo oddělení výzkumu a vývoje, tvrdí zdroje. Tato iniciativa zasahuje některé korporátní funkce a běžné inženýrské role v hardwaru a softwaru, na týmy pracující na budoucích přístrojích nebo na dlouhodobé iniciativy se ale asi nevztahuje.

Startup pro digitální bankovnictví Chime Financial snižuje svoji pracovní sílu o 12 procent, čili o zhruba 160 lidí. V Dapper Labs její zakladatel a CEO Roham Gharegozlou se zmínkou o hospodářské situaci a provozních problémech zaměstnancům napsal, že firma propouští 22 procent síly. Dapper Labs vytvořila tržiště pro NFT tokeny, tedy třídu digitálních aktiv, kterou po propadu trhu s kryptoměnami stihl prudký propad.

Firmy Digital Currency Group a Digital Galaxy působí ve světě kryptoměn, respektive finančních služeb pro kryptosvět. Druhá zmíněná, kterou založil miliardář Michael Novogratz uvažuje o propuštění pětiny pracovní síly. Podle zdrojů to může být i méně, i tak se ale akcie letos propadly o více než 80 procent.

ruší pracovní místa a zpomaluje investice do nových továren, aby tak příští rok ušetřil 3 miliardy dolarů. Pláne je ušetřit do roku 2025 až 10 miliard dolarů, což investory v závěru října velice potěšilo.

Snižování nákladů ve firmě Lyft zahrnuje divestici byznysu se službami pro vozidla. Kromě toho ruší 13 procent pracovních míst, což znamená zhruba 683 lidí na dlažbě. V USA minimálně do příštího roku zmrazí nabírání nových.

Meta Platforms minulý týden oznámila, že propustí více než 11.000 lidí, což je zhruba 13 procent její pracovní síly. Takto masové propouštění je první v 18leté historii firmy, která je vlastníkem sociálních sítí a Instagram či komunikační služby WhatsApp.

Americká internetová společnost ztratila letos zatím více než 67 procent na svojí tržní hodnotě. Její spoluzakladatel Mark Zuckerberg zprávu o popouštění zvěstoval svým zaměstnancům z obrazovek počítačů. „Chci rovnou říct, že za toto rozhodnutí nesu plnou zodpovědnost,“ uvedl.

Je ale otázkou, zda vůbec mohl říct něco jiného. Zuckerbergova společnost prodělala za poslední tři roky skoro 30 miliard dolarů na své iniciativě vybudovat metaverzum, upozornil Max Chafkin v blogu Bloomberg Tech. Tato iniciativa přitom stojí na „možná pomýlené víře, že budoucnost socializace vyžaduje něco jako Zoom, ale s horší grafikou,“ uvedl. Investorům se to možná nemusí líbit, nic jiného než prodávat akcie ale nezmohou. byl založen tak, aby bylo jisté, že Zuckerberg je v něm jediným, kdo přijímá rozhodnutí. V tradičnějších firmách by si podle Chafkina změnu mohli vynutit bitvou o moc. Ve jim nezbývá než se slušně zeptat, nejlépe v otevřeném dopise.

Výrobce rotopedů Peloton Interactive propustil v říjnu celosvětové 500 zaměstnanců, čili zhruba 12 procent své pracovní síly. Bylo to už počtvrté, co letos propouštěl. Tento krok mu má spolu s dalšími opatřeními na snížení výdajů pomoci dosáhnout do konce fiskálního roku 2023 break-even bodu v peněžních tocích firmy.

Výrobce čipů uvedl, že zmrazil nabírání v reakci na pokles poptávky po telefonech, který probíhá rychleji, než se čekalo. Dodávky smartphonů letos podle firmy klesnou dvouciferným tepem.

Salesforce se soustředí na marže. Poptávka po jeho softwarových řešeních zpomaluje a firma, která chce zlepšit svoji ziskovost, propustila stovky lidí ve svých obchodních týmech. Od roku 2017 ovšem stoupl počet zaměstnanců firmy skoro trojnásobně.

Stripe je platební společnost a jeden z globálně nejhodnotnějších start-upů. Firma ruší více než 1000 pracovních míst, tedy 14 procent své pracovní síly. Její spoluzakladatelé předpokládají štíhlejší časy a zaměstnancům řekli, že výdaje je třeba ořezávat zevrubněji.

Sága Twitteru plní nejen finanční média, což ale souvisí spíše s kontroverzním převzetím firmy a jejího dluhu nejbohatším mužem planety. Elon Musk už prostřednictvím e-mailu zrušil 3700 pracovních míst, v jím akvírované firmě, za kterou zaplatil 44 miliard dolarů. Není bohužel jiná možnost, když firma ztrácí čtyři miliony dolarů denně, napsal miliardář v tweetu k hromadnému propouštění v internetové společnosti, jejíž vedení převzal.

Odhadem stovky zaměstnanců se nicméně rozhodly opustit firmu samy poté, co jim nový majitel dal ultimátum, aby se buď připojili k závazku tvrdě pracovat, nebo aby odešli. Twitter zaměstnancům rovněž oznámil, že do pondělí zavírá kanceláře. Oznámené odchody poukazují na neochotu některých z přibližně 3000 zaměstnanců Twitteru zůstat ve firmě, kde Musk už propustil asi polovinu pracovníků včetně nejvyššího vedení a nemilosrdně v ní mění firemní kulturu s důrazem na dlouhou pracovní dobu a intenzivní tempo. Pryč je spolu s Muskem i dosavadní kultura „pracuj, odkud chceš“.

Podnik před jeho příchodem zaměstnával kolem 7500 lidí. Krize ve společnosti provozující stejnojmennou sociální síť podle deníku The Guardian ohrožuje samotné její fungování. Některé veřejně známé osoby i úřady začaly zveřejňovat alternativní místa, kde budou v budoucnu zveřejňovat informace.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Patria.cz