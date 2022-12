V USA se obchodovalo smíšeně

Americké akcie během volatilní seance oscilovaly mezi ziskem a ztrátou, přičemž technologické akcie byly po jestřábím obratu centrální banky z minulého týdne stále pod tlakem.

Index S&P 500 odpoledne sice rostl, ale relativně rychle mu došel dech. Investoři nadále tráví hrozbu vyšších úrokových sazeb až do roku 2023. Index za pět seancí poklesl o zhruba 5 %, což nakonec přilákalo některé kupce. Technologický index Nasdaq kolísal. Vzhledem k tomu, že do konce roku bude jen málo makro katalyzátorů, výkyvy mohou ještě zesílit.



Úterní údaje ukázaly, že výstavba nových domů v USA v listopadu nadále klesala a počet vydaných povolení se propadl. Ve třetím čtvrtletí však ceny stouply a Fed tak bude pokračovat ve zvyšování sazeb, pokud bude bydlení nadále nákladné, což by mohlo být pro riziková aktiva v dlouhodobém horizontu nepříznivé. Investoři po uzavření trhů očekávají také hospodářské výsledky společností Corp. a Inc.



Výnosy státních dluhopisů zůstaly na zvýšené úrovni, přičemž desetiletá sazba se pohybovala kolem 3,68 %.



Wall Street závěr: DJIA +0,3; S&P +0,3 %; NASDAQ +0,01 %