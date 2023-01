Investiční výhled 2023 - webinář už dnes 5. ledna od 15:00

Poslední měsíce roku 2022 byly růstové a logicky směřovaly k otázce, zda jsme už viděli dno medvědího trhu, nebo nás čekají ještě další propady v roce 2023. Vše nasvědčuje tomu, že investory čeká opět řada překvapení, mezi kterými se budou snažit prokličkovat. Budou akcie za rok výše a trhy klidnější? Poslechněte si Investiční výhled 2023 analytiků Patria Finance a neváhejte se ptát na webináři 5. ledna 2023 od 15:00.

Ačkoli inflace zůstává zásadním faktorem, pozornost by se měla přesunout více k výkonu reálné ekonomiky, potažmo firemním ziskům. Bude 2023 rokem recese vyspělých ekonomik? A jsou trhy na recesi připravené aspoň z části tak, jak se o ní mluví? Investoři byli v posledních měsících 2022 doslova posedlí otočkou Fedu. Kdy se jí dočkají? A zvládne Fed utlumit inflaci bez velkých dopadů do ekonomiky? Jaká další témata budou promlouvat do hry? Energie? Reality? Čína? Rusko? Právě na takových otázkách stojí rozhodování, jak agresivně se pouštět do investic, které sektory kdy vybírat a nakolik akciové portfolio doplnit dluhopisy či hotovostí. O Investiční výhled Patrie pro rok 2023 jsme se s Vámi podrobně podělili v průběhu svátečních dní. Jako klienti Patria Finance jste jej nalezli v emailové schránce, čtenáři v seriálu na Patria.cz. Již nyní si však rezervujte ve svých kalendářích datum 5. ledna 2023 v 15:00, kdy Vám detaily výhledu 2023 představujeme ve webináři a tradičně dáváme prostor Vašim dotazům. Registrace zde. Přejeme vám mnoho nejen investičních úspěchů v roce 2023!

Končící rok 2022 přinesl propad akciím i dluhopisům, ale změn, které budou formovat následující období, je ve skutečnosti daleko víc. Hotovost je opět úročená, dluhopisy znovu dávají smysl, BigTech není imunní za každého počasí, sazby nemusejí být na věky na nule... Scénářů pro rok 2023 může být mnoho, žádný nás ale nevrátí do investorské bonanzy se záplavou peněz připravených vykoupit investory ze všech problémů. K udržitelnému růstu vede ještě trnitá cesta. Investiční výhled 2023: Zhodnocení končícího roku .

Recese je velmi pravděpodobná, ale většina trhu s ní nepočítá. Ve druhém pololetí se sejde hned několik negativních faktorů. Investiční výhled 2023: Nejočekávanější recese.



Inflace v první fázi klesne snadno, dostat ji na cíl bude horší. Vzývaná otočka Fedu by možná nebyla taková výhra, jak to vypadá. Investiční výhled 2023: Fed a jeho boj s trhy



Trhy čeká těžký rok bez dostatečné podpory; ani nejoptimističtější scénář nezaručí podmínky pro návrat akcií na maxima. Makro prostředí je nejisté, ale dá se připravit na oba základní scénáře: Pokud věříte (dluhopisovému) trhu, defenzivní sektory doplníte velkými techy; pokud věříte Fedu, sáhnete po energetice. Investiční výhled 2023: Akciové portfolio pro základní scénáře



Od amerických akcií čekáme postupný obrat trendu ve tvaru širokého U, ovšem při dalších velkých krátkodobých vlnách; západoevropské akcie mají menší potenciál a zdejším dluhopisům dál nevěříme. Čína má snad nejhorší za sebou; bude mít výhodu v energiích, hlavní výzvou jsou reality a covid. Investiční výhled 2023: Evropa má větší problém než Amerika. Co Čína?



Fundamenty hovoří pro citelné oslabení koruny; dolar má to nejlepší za sebou, ale jeho ústup ze slávy nečekáme. Investiční výhled 2023: Koruna, dolar, euro





