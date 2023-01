Američtí regulátoři vydali společné varování bankám před riziky kryptoměn

Americké regulační orgány vydaly první společné varování bankám před riziky spojenými s trhem kryptoměn. Podle jejich vyjádření se mají mít banky na pozoru před možnými podvody, právní nejistotou a zavádějícími informacemi od firem obchodujících s digitálními aktivy. Ve společném prohlášení to uvedly americká centrální banka (Fed), Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) a Úřad pro kontrolu měny (OCC).



Banky by si také měly dát pozor na riziko rozšíření nákazy z tohoto sektoru, uvedly regulační úřady. Dodaly, že pečlivě sledují aktivity bank na trhu kryptoaktiv. Zpráva přichází dva měsíce poté, co krach obchodní platformy FTX vyvolal v odvětví kryptoměn šok.



Regulátoři také uvedli, že vydávání nebo držení tokenů, tedy kryptoaktiv představujících digitální mince, které jsou uložené ve veřejných decentralizovaných sítích, je s vysokou pravděpodobností v rozporu s bezpečnými a spolehlivými bankovními praktikami. Banky byly také vyzvány, aby podnikly kroky, které by jim umožnily vyhnout se tomu, že se problémy na trhu s digitálními aktivy rozšíří do finančního systému. Je důležité, aby se rizika spojená s odvětvím kryptoaktiv, která nelze zmírnit nebo kontrolovat, nepřenášela do bankovního systému, uvádí se v prohlášení.



Společný postup regulačních úřadů přichází po měsících váhání amerických orgánů pro dohled nad finančním sektorem s vydáním jednotných pokynů ke kryptoměnám, přestože banky žádaly regulátory o jasnější rady, upozornil server BBC.



Kryptoměnovým odvětvím otřásl listopadový krach společnosti FTX, která byla druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivity. Generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried v úterý odmítl obvinění, že zákazníky a investory podvedl. Jeho dva z nejbližších kolegů již přiznali vinu a spolupracují při vyšetřování.

Vývoj ceny bitcoinu za uplnulý rok:

