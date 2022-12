"Podělal jsem to", ale vědomě nepodváděl, říká bývalý šéf FTX navzdory doporučení svých právníků mlčet

Bývalý šéf kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried na prvním veřejném vystoupení od jejího krachu uvedl, že nechtěl nikoho podvést, připustil ale závažné chyby ve vedení firmy. Třicetiletý podnikatel ve středu promluvil prostřednictvím videopřenosu na akci pořádané listem The . Krach FTX vyvolal krizi v celém odvětví digitálních aktiv.



"Podělal jsem to," shrnul své působení ve vedení podniku Bankman-Fried. "Udělal jsem spoustu chyb," dodal podle agentury Bloomberg. Poznamenal také, že se měl více zaměřit na řízení rizik, ochranu zákazníků a vazby mezi FTX a sesterskou firmou Alameda. "Dal bych cokoli, abych mohl některé věci udělat znovu a jinak. Nikdy jsem se nepokusil nikoho podvést," řekl. Popřel také, že věděl o plném rozsahu pozice Alamedy v FTX. Tvrdí, že ho to zaskočilo.



Pokles likvidity FTX nastal poté, co Bankman-Fried tajně převedl deset miliard dolarů (233,1 miliardy Kč) z prostředků zákazníků FTX do společnosti Alameda, uvedla s odvoláním na dva obeznámené zdroje agentura Reuters. Z prostředků zákazníků zmizela podle nich nejméně jedna miliarda dolarů.



Firma vyhlásila bankrot 11. listopadu. Znepokojení klienti totiž během tří dnů stáhli z platformy šest miliard dolarů a konkurenční kryptoměnová burza Binance upustila od návrhu, že burze FTX pomůže z problémů.



Odborník na restrukturalizaci John Ray, který převzal firmu v konkurzu, FTX vykreslil jako špatně řízenou, z velké části nekontrolovanou společnost, která postrádala základní účetní postupy. Označil ji za nejhorší příklad selhání podnikové kontroly, jaké kdy viděl. FTX přitom ještě loni byla třetí největší kryptoměnovou burzou na světě z hlediska objemu obchodů.



Veřejné vystoupení Bankmana-Frieda, kterého média někdy označují zkratkou SBF, vyvolalo kontroverzi. Zůstávají nevyřešené otázky ohledně toho, jak FTX se sídlem na Bahamách skončila s mankem osm miliard dolarů v rozvaze a zda špatně nenakládala s prostředky zákazníků. Tyto obavy ještě zesílily zprávy o tom, že FTX půjčovala peníze klientů Alamedě na rizikové obchody.



Bývalý šéf FTX rovněž uvedl, že "vědomě nesměšoval finanční prostředky" firmy a klientů. FTX a Alameda byly podle něj podstatně více propojeny, než zamýšlel. Řekl také, že rizikovým investicím Alamedy nevěnoval pozornost. Kde skončily peníze klientů, nevysvětlil.



Bankman-Fried uvedl, že rozhovor poskytl navzdory doporučením svých právních zástupců. Čelí totiž mnoha žalobám a vyšetřování ze strany regulačních orgánů. Někteří pozorovatelé spekulují, že jeho veřejné komentáře by mohly být použity proti němu v soudním sporu.



Bývalý šéf FTX se také vyjádřil k firemní kultuře. Ve společnosti se podle něj nekonaly žádné divoké večírky a nezaznamenal ani žádné užívání nelegálních drog. Dodal, že kvůli problémům se soustředěním později dostal nějaké léky na předpis.



FTX se kdysi pyšnila oceněním až kolem 32 miliard dolarů (746 miliard Kč). Svým padesáti největším nezajištěným věřitelům nyní dluží celkem 3,1 miliardy dolarů, na celém světě ale může být věřitelů více než milion. Majetek bývalého šéfa FTX v jednu chvíli dosahoval 26 miliard dolarů. V rozhovoru Bankman-Fried řekl, že mu zbyla pouze jedna kreditní karta a 100.000 dolarů v bance.

