Kryptoměnová burza chce vytvořit miliardový fond na nákup problematických digitálních aktiv

Kryptoměnová burza Binance usiluje o vytvoření fondu v hodnotě zhruba jedné miliardy dolarů (23,4 miliardy Kč) na nákup problematických digitálních aktiv. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekl šéf a spoluzakladatel této největší kryptoměnové burzy na světě Changpeng Zhao. Odvětvím v posledních týdnech otřásá krach konkurenční kryptoměnové burzy FTX.

"Pokud to nebude stačit, můžeme alokovat více," naznačil Zhao možné vyčlenění dalšího kapitálu. Minulý týden na konferenci v Abú Zabí řekl, že o fond, který jeho společnost plánuje spustit na pomoc kryptoměnovým projektům s nedostatkem hotovosti, je zájem. Fond by podle něj mohl zmírnit řetězový dopad krachu FTX.

Americká makléřská společnost Genesis, která obchoduje s digitálními aktivy, minulý týden zastavila výběry. Na možné vyhlášení bankrotu se kvůli své významné expozici vůči FTX připravuje kryptoměnová burza BlockFi.

Zhao uvedl, že chce omezit škody, které v kryptosektoru způsobil skandál kolem FTX. Na událostech kolem pádu této burzy se ale sám podílel, když 6. listopadu zveřejnil tweet o tom, že plánuje prodat nativní digitální tokeny FTX, respektive svůj holding v nich za 530 milionů dolarů.

Hluboký propad v kryptosvětě v letošním roce zmenšil soukromý majetek Zhaa o zhruba 80 miliard dolarů. S 15 miliardami ale pořád zdaleka převyšuje všechny ostatní veličiny světa kryptoměn, ukazuje miliardářský index Bloombergu.

Binance US plánuje podle něj také oživit svoji nabídku na aktiva Voyageru, Soupeřit o ně bude s kryptoměnovou burzou CrossTower a dalšími firmami.

Zdroje: ČTK, Bloomberg

Disclaimer

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.