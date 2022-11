Kryptoměny třetí den po sobě výrazně oslabují. Kryptoburza FTX je na pokraji bankrotu

Kryptoměny třetí den po sobě výrazně oslabují. Kryptoměnová burza Binance ve středu oznámila, že se rozhodla odstoupit od plánovaného převzetí rivala FTX. Ten se dostal do finančních problémů, což podkopává stabilitu celého trhu s kryptoměnami. Kauzou se podle zdrojů Reuters a agentury Bloomberg zabývají americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a tamní ministerstvo spravedlnosti. Největší kryptoměna bitcoin se pokouší zotavit z dvouletého minima.



Bitcoin se podle údajů specializovaného webu CoinDesk prodává aktuálně za 16.738 dolarů. Za posledních 24 hodin tak ztrácí zhruba 7,6 procenta. Nejníže za tento časový úsek klesl na 15.554,48 dolaru. Poprvé od konce roku 2020 se tak propadl pod 16.000 dolarů. Loni v listopadu se přitom vyšplhal na rekordní maximum v blízkosti 69.000 dolarů. Agentura Bloomberg odhaduje, že tato kryptoměna musí klesnout pod 13.000 dolarů, aby to odpovídalo rozsahu předchozích propadů. Na této úrovni by mohla najít základnu pro zotavení. Druhá největší kryptoměna ethereum odepisuje 3,9 procenta na 1.196 dolarů.

Vývoj ceny bitcoinu za poslední rok; Zdroj: CoinDesk



Šéf FTX Sam Bankman-Fried řekl, že "zkoumá všechny možnosti". "FTX v současné době není schopna zpracovávat výběry. Důrazně nedoporučujeme vklady," uvádí web FTX.



Kryptoměnový gigant Binance v úterý podepsal nezávaznou smlouvu o převzetí neamerické divize FTX, aby pomohl pokrýt nedostatek likvidity na konkurenční burze. Navrhovaná dohoda mezi významnými rivaly následovala po týdnech spekulací o finančním zdraví FTX, které o víkendu přiživil i sám generální ředitel burzy Binance, Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao. V středu však společnost Binance oznámila, že se rozhodla převzetí FTX neuskutečnit. Rozhodnutí je podle firmy důsledkem hloubkové kontroly v FTX i zpráv o tom, že burza špatně nakládala s prostředky klientů a čelí vyšetřování ze strany amerických regulátorů.



Další kryptoburzou, která odmítla vstoupit do hry, byla OKX. Bankman-Fried ji oslovil s tím, že potřebuje rychle pokrýt závazky ve výši sedm miliard dolarů, uvedla firma.



Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podle obeznámeného zdroje Reuters vyšetřuje, jak FTX nakládala s prostředky zákazníků a to, jak půjčovala kryptoměny. Otřesy se zabývá také americké ministerstvo spravedlnosti, napsala Bloomberg. Resort odmítl věc komentovat.



Bankman-Fried ve středu podle obeznámeného zdroje investorům FTX řekl, že bez finanční injekce bude muset společnost vyhlásit bankrot. Před stažením nabídky Binance uvedl, že kryptoburza má deficit až osm miliard dolarů a potřebuje čtyři miliardy dolarů, aby zůstala solventní.



Investoři začínají prostředky vložené do FTX odepisovat. Fond rizikového kapitálu investiční společnosti Sequoia Capital ve středu odepsal expozici ve výši 150 milionů dolarů na nulu. Mezi investory FTX patří také kanadský penzijní fond Ontario Teachers' Pension Plan, americký fond Tiger Global či japonská Softbank.



Makléřská společnost Robinhood uvedla, že nemá přímou expozici vůči FTX, ale Bankman-Fried drží ve firmě podíl. Akcie Robinhoodu ve středu odepsaly bezmála 14 procent.



Většina hráčů na trhu s kryptoměnami zůstává v dlouhodobém horizontu optimistická, ale připravuje se na další poklesy v blízké budoucnosti. Dvacetiprocentní ztráty bitcoinu v tomto týdnu jsou srovnatelné s poklesem v červnu kvůli pádu společnosti Three Arrows Capital. Dříve jeden z nejvýznamnějších hedgeových fondů zaměřených na kryptoměnové investice se dostal do likvidace po krachu digitální měny terraUSD a s ní spárované kryptoměny luna.

Zdroj: ČTK, CoinDesk



Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.