Shell zaplatí na dodatečné dani v EU a Británii dvě miliardy USD

Ropná a plynárenská společnost , která patří k největším firmám v Evropě, zaplatí za čtvrté čtvrtletí v Evropské unii a Británii dodatečnou daň asi dvě miliardy dolarů. Firma dnes oznámila, že jde o peníze, které musí zaplatit ze solidarity kvůli vysokému růstu cen energií v loňském roce. Těžební a některé další firmy k tomu nutí loňské rozhodnutí evropských vlád o zdanění mimořádných zisků.



"Očekáváme, že dopad oznámených dodatečných daní v EU (solidární příspěvek) a dopad odložené daně z mimořádných zisků energetických firem v Británii na zisk za čtvrté čtvrtletí 2022 bude činit přibližně dvě miliardy USD," uvedl .



Evropská unie se loni v září dohodla, že ropné a plynárenské společnosti budou platit odvod z mimořádného zisku dosaženého v roce 2022 nebo v roce 2023. V rámci takzvaného solidárního příspěvku budou firmy odvádět 33 procent ze zisků nad jejich průměrný zdanitelný zisk.



Britský ministr financí Jeremy Hunt pak v listopadu oznámil, že energetický sektor bude v Británii podléhat rozšířené dani z mimořádných zisků stanovené na 35 procent. Očekává se, že tato daň, která byla zavedena s platností do 31. března 2028, přinese do státní pokladny v příštích šesti letech více než 40 miliard dolarů.



Energetické podniky výrazně zvýšily zisk díky prudkému růstu cen ropy a plynu na světových trzích. Ceny těchto komodit citelně vzrostly, když západní sankce zablokovaly přístup k ruským dodávkám těchto surovin. Západ sankcemi trestá Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden loni v červnu poznamenal, že americký ropný koncern ExxonMobil vydělal "více peněz než Bůh".



Země EU si odsouhlasily, že od začátku prosince nebudou nakupovat ruskou ropu dopravovanou na tankerech. Výjimku má ropovod Družba, který dodává ruskou ropu do středoevropských zemí EU, jako je například Maďarsko a Česká republika. Začátkem února se tento požadavek bude vztahovat i na ropné produkty, jako je benzin a topný olej.



V listopadu šéf britské součásti Shellu David Bunch naznačil, že po oznámení daně z mimořádných zisků bude firma posuzovat každý svůj projekt v zemi individuálně.



"Aby bylo možné realizovat velmi významné investice, které pro společnost UK budou v příštích deseti letech činit až 25 miliard liber, pokud projekty zůstanou ekonomicky životaschopné i v revidovaném daňovém režimu, musí mít energetický sektor jistotu, že po období značné nejistoty bude nyní existovat stabilní investiční prostředí," sdělil podnik finanční televizi CNBC.



Shell uvedl, že za čtvrté čtvrtletí očekává ztrátu 550 až 750 milionů USD. Odvody v EU a Británii už nebudou mít na výši upraveného zisku vliv.



Upravený zisk společnosti se ve třetím čtvrtletí meziročně více než zdvojnásobil na 9,45 miliardy dolarů. Ve druhém čtvrtletí dosáhla firma rekordního zisku 11,5 miliardy dolarů. V říjnu pak zveřejnila plány na zvýšení dividendy za čtvrté čtvrtletí zhruba o 15 procent.



Firma očekává, že objem zkapalněného zemního plynu (LNG) jí ve čtvrtém čtvrtletí klesl na 6,6 až sedm milionů tun, a to v důsledku delších odstávek dvou zařízení v Austrálii. Navzdory tomu předpokládá, že obchodní výsledky u LNG budou výrazně lepší než ve třetím čtvrtletí.