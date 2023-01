Jak velký jestřáb zůstal Powell po datech? Trhy před vystoupením převážně negativní

Včerejší komentáře z Fedu (Bostic, Dalyová) se držely linie z posledního zasedání. Bankéři dál mluví o nutnosti stlačit inflaci a nejsou ohledně jejího poklesu tak optimističtí jako finanční trhy. Na jednu stranu nechávají pro nejbližší zasedání otevřenou možnost zvýšení sazeb o 50 i 25 bodů a mluví o důležité roli dat, na stranu druhou ovšem zůstávají pevní v tom, že se sazby mají dostat nad 5 procent a vytrvat tam do příštího roku.



Dnes si o pozornost řekne předseda Powell, takže se bude čekat, jestli jeho postoj zůstane stejný, nebo zda přece jen naznačí možnost měkčího postupu - nižšího vrcholu sazeb, či dokonce jejich výhledového snižování v případě příznivého vývoje. Ačkoli by data dávala důvod k o něco mírnějšímu přístupu, Fed je v podstatě tlačen do jestřábího postoje, neboť jakékoli zmírnění rétoriky by v současné tržní situaci vedlo k velmi rychlému uvolnění tržních finančních podmínek ještě předtím, než by to centrální banka chtěla. Trhy mají možnost buď Fedu dál nevěřit a sázet na jeho otočku, což je pro ceny akcií i dluhopisů podpůrné. Jako druhou možnost vidíme nárůst očekávání, že Fed dělá chybu a příliš utaženou politikou "zbytečně" pošle ekonomiku dolů.



Hlavní akciové trhy opouštěla euforie už v průběhu včerejšího amerického obchodování, načež Evropa se dnes nachází v minusu zhruba do půl procenta. Těsně v červeném jsou také americké futures. Tamní dluhopisové výnosy však po poklesu zůstávají dole a eurodolar také nevypadá, že by se jen tak chystal vracet poslední zisky. Obchoduje se na 1,0740. Korekci včerejšího růstu jsme viděli na energiích, koruna zůstává na svém.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.9950 0.0036 24.0251 23.9696 CZK/USD 22.3365 -0.0895 22.3955 22.3080 HUF/EUR 397.8963 0.2948 398.1700 396.1309 PLN/EUR 4.6935 -0.0348 4.7007 4.6869

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2782 0.1316 7.2858 7.2514 JPY/EUR 141.6150 0.0565 141.9190 141.4780 JPY/USD 131.8265 -0.0519 132.2780 131.6980

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8826 0.2061 0.8837 0.8803 CHF/EUR 0.9882 -0.0455 0.9898 0.9875 NOK/EUR 10.6653 0.0967 10.6805 10.6136 SEK/EUR 11.1560 -0.0860 11.1734 11.1347 USD/EUR 1.0742 0.1025 1.0751 1.0720

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4493 0.2029 1.4522 1.4434 CAD/USD 1.3386 -0.0448 1.3406 1.3376